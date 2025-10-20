Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Volta à Suíça foi ganha por João Almeida.
Volta à Suíça foi ganha por João Almeida.EPA
Desporto

Ciclismo. UAE de Pogacar e João Almeida é recordista sem ‘sprinters’

Equipa domina ranking e termina ano com 95 triunfos superando a máquina de velocistas da Columbia-HTC, de 2009. Almeida somou dez vitórias – mais só Del Toro (16) e Pogacar (20).
Frederico Bártolo
