João Almeida e Isaac Del Toro regressam no Critérium du Dauphiné: UAE Emirates XRG apresenta equipa forte

A UAE Emirates XRG confirmou esta quinta-feira a formação que vai disputar o Tour Auvergne–Rhône-Alpes, nova designação oficial do histórico Critérium du Dauphiné, prova do calendário WorldTour que decorre entre 7 e 14 de junho, em França. Entre os principais destaques da equipa estão João Almeida (presença que o DN já tinha noticiado há duas semanas) e Isaac Del Toro, ambos de regresso à competição após períodos de ausência.O regresso de João Almeida é um dos temas que mais expectativa gera no seio da equipa dos Emirados. O ciclista português não compete desde o final de março, quando participou na Volta à Catalunha, já debilitado por uma infeção viral que condicionou o seu rendimento e acabou por obrigá-lo a falhar vários objetivos importantes da temporada, incluindo o Giro d’Italia.Depois de várias semanas afastado do pelotão, o corredor natural de A-dos-Francos volta agora à estrada numa corrida tradicionalmente utilizada pelos principais candidatos às grandes voltas como preparação para o Tour de France.O desempenho de João Almeida no Dauphiné poderá ser determinante para avaliar a sua condição física e reforçar as hipóteses de integrar a equipa da UAE para o Tour de France.A UAE Emirates XRG apresenta-se no antigo Critérium du Dauphiné com uma equipa sólida e equilibrada, apostando numa liderança repartida entre João Almeida e Isaac Del Toro, apoiados por corredores experientes e importantes elementos de montanha.Além da dupla principal, a formação será composta pelo também português Ivo Oliveira, bem como por Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke e o francês Benoît Cosnefroy, corredor que poderá assumir protagonismo nas etapas mais movimentadas.A formação dos Emirados apresenta-se como uma das equipas mais fortes da corrida, combinando juventude, experiência e várias opções para discutir a classificação geral.O agora denominado Tour Auvergne–Rhône-Alpes, conhecido durante décadas como Critérium du Dauphiné, continua a ser uma das mais prestigiadas corridas de preparação para o Tour de France, reunindo habitualmente alguns dos melhores trepadores e candidatos às grandes voltas..João Almeida melhora condição física e usa Dauphiné como teste para a Volta a França.João Almeida confirma que está fora da Volta a Itália. "Estarei a torcer a partir de casa"