João Almeida diz não estar preparado para correr a Volta a França

João Almeida entende não ter condições para disputar a Volta a França com a capacidade necessária para ser mais-valia. Apesar de ser intenção da equipa ver como o português se comporta na prova de uma semana em França, o antigo Critério do Dauphiné, o ciclista de 27 anos não vê forma de ser competitivo no Tour. "Essa possibilidade só dependia da minha evolução e de como é que ia reagir ao longo do tempo. Pessoalmente, sinto que não estaria preparado para fazer uma Volta a França. Há muitas arestas para limar para estar no nível de um Tour, é uma corrida muito exigente", disse à Lusa.Depois de ter renunciado à participação no Giro, conquistado por Jonas Vingegaard, da Visma, o oitavo da história a vencer as três Grandes Voltas, Almeida constata evoluções, mas não espera grandes resultados em França, onde começa a correr domingo. "Fiz uma paragem para descansar antes do Giro e estou a treinar mais ou menos há três, quatro semanas. O treino tem corrido bem, tenho-me sentido bem. Já recuperei finalmente, mas não sei exatamente o que tive. Nas análises, tinha bastantes valores alterados, mas nunca percebemos, de facto, a principal causa para essas alterações. Sempre fui realista e sabia que não estava bem, portanto não havia grande coisa a fazer. Não estava preparado, acho que nem para uma etapa. Não ia mesmo fazer grande coisa lá [ao Giro], mais valia dar oportunidade a outro colega. Agora, não quero ir com o objetivo de fazer nenhum resultado, nem lutar pela corrida. Vou lá tentar ajudar os meus colegas e tentar treinar na corrida. Sabemos que é difícil, porque é uma corrida muito exigente, tem muitas subidas mesmo, é um percurso muito duro", antecipou antes do arranque do Tour Auvergne-Rhône-Alpes, revelando que "acha que não vai conseguir estar a esse nível, exigente, do Tour, e que a melhor possibilidade era não competir no Dauphiné".O corredor da UAE Emirates, segundo na Vuelta 2025, declara que estará "sem dúvida" em Espanha. "O meu calendário da segunda parte da época, para já, pelo menos pelo que eu sei, vai manter-se todo igual. Será [Clássica] de San Sebastián, [Volta a] Burgos e a Volta a Espanha. Não sei se farei alguma corrida extra. Depois, obviamente que farei também o Mundial", detalhou, estabelecendo a fasquia seguinte: "Obviamente que sei que os adversários são muito fortes, mas, pessoalmente, um top 3 e um top 5 já não é um resultado em que saia da corrida satisfeito e motivado"..João Almeida melhora condição física e usa Dauphiné como teste para a Volta a França.João Almeida agravou condição física e está fora da Volta a Itália