Revista de imprensa. Protestos por habitação, nova injeção no SNS e troca de treinador do Sporting

As imagens das intervenções policiais em Lisboa e no Porto contra os manifestantes das acampadas dominam as primeiras páginas dos jornais desta segunda-feira. O Público escreve que o Governo insiste na defesa da ordem pública e enfrenta pressão de Belém e que o tribunal prepara-se para decidir se as tendas podem ficar no Rossio; o Jornal de Notícias realça que se registaram 25 feridos e que a políca exibiu uma arma no Porto; o Correio da Manhã fala em quatro mães detidas; já o Diário de Notícias traz uma reportagem segundo a qual "nada na acampada ou na concentração denotava, até ser claro que a polícia ia avançar, violência ou sequer ruído".

Além desta luta de forças entre manifestantes e autoridade, o Público avança também que o SNS recebe nova injeção de 1538 milhões de euros para pagar remédios e exames.

O JN, por seu lado, destaca ainda que um cartel internacional que tentou introduzir na Europa, através de Portugal, 6,7 toneladas de haxixe foi desmantelado por agente encoberto da PJ. O jornal conta também que a tripulação do barco que transportou a droga para o Algarve era constituída por uma equipa da Judiciária. Recentemente, diz o jornal, os nove traficantes foram condenados a oito ou mais anos de cadeia.

"Sexo consentido salva padre em tribunal", titula o Correio da Manhã na primeira página, explicando depois que a PJ deteve o pároco por suspeitas de abuso sexual em 2022, mas o Tribunal da Guarda deu como provado que existiram contactos sexuais entre os dois homens, mas foram consentidos.

O DN destaca que as apreensões de "gás do riso" usado em festas já são o dobro do ano passado. Traz ainda uma entrevista ao autarca Marco Almeida, que desafia José Luís Carneiro a ir a Sintra "ver o resultado das politicas do PS".