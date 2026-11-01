Sai Rui Borges, entra Paulo Fonseca

A mudança de treinador na equipa principal do Sporting encerra uma passagem marcada por títulos e por uma campanha europeia histórica, mas que terminou num momento de forte contestação e de distância para a liderança do campeonato.

A saída de Borges foi comunicada pelo Sporting. Tiago Fernandes, atual treinador da equipa B, fica responsável pela equipa principal durante a transição, enquanto o clube prepara a chegada de Paulo Fonseca. O nome do treinador português, atualmente ligado ao Lyon, era apontado como a prioridade da administração leonina.

Rui Borges chegou ao Sporting a 26 de dezembro de 2024, para suceder a João Pereira, que assumira a equipa principal após a saída de Rúben Amorim para o Manchester United. O treinador transmontano vinha de um percurso em crescimento no futebol português e tinha conduzido o Vitória de Guimarães a uma campanha de destaque na Liga Conferência.

A aposta teve resultados imediatos. Na primeira época em Alvalade, Borges conduziu o Sporting à conquista do campeonato e da Taça de Portugal, numa dobradinha que consolidou a sua posição no clube. Na temporada seguinte, levou a equipa aos quartos de final da Liga dos Campeões, a melhor campanha europeia dos leões na prova. Chegou também à final da Taça de Portugal, mas perdeu frente ao Torreense.

Em maio, Frederico Varandas reforçou publicamente a confiança no treinador e o Sporting anunciou a renovação do contrato até 2028, com opção por mais uma temporada. O presidente destacou então o bicampeonato, a dobradinha, a prestação na Liga dos Campeões e o trabalho desenvolvido ao longo de vários meses.

A continuidade deixou, porém, de parecer segura com o arranque irregular da presente temporada. O Sporting perdeu pontos no campeonato, foi derrotado em casa pelo Académico de Viseu e sofreu também um desaire frente ao LASK. A equipa chegou a ficar nove pontos atrás do FC Porto, numa altura em que a contestação dos adeptos a Rui Borges aumentava. A vitória por 2-0 sobre o Casa Pia interrompeu a sequência negativa na Liga, mas não alterou o desfecho.

A saída acontece poucos meses depois da renovação do contrato e apesar dos títulos conquistados pelo treinador. O fim da ligação traduz a pressão criada pelos resultados recentes e pela distância para o primeiro lugar, depois de uma época anterior em que o Sporting manteve presença nas decisões nacionais e europeias.

Paulo Fonseca regressa a Portugal depois de uma carreira construída entre o futebol nacional e alguns dos principais campeonatos europeus. Natural de Nampula, em Moçambique, o treinador, de 53 anos, orientou Paços de Ferreira, FC Porto e Sporting de Braga antes de passar por Shakhtar Donetsk, Roma, Lille, Milan e Lyon.

A primeira passagem por um grande português foi pelo FC Porto, numa fase inicial da carreira. Desde então, Fonseca ganhou experiência em diferentes contextos competitivos e conquistou títulos, nomeadamente ao serviço do Shakhtar Donetsk. No Sporting, terá a missão de recuperar a consistência da equipa e voltar a colocá-la na luta pelo campeonato e pelas provas a eliminar.