Rui Borges está no limbo e revoltado: “O meu filho foi enxovalhado no jogo”

O futuro de Rui Borges no Sporting está no limbo e qualquer resultado negativo pode, nesta fase, precipitar a saída. Ao que apurou o Diário de Notícias junto de conselheiros leoninos do presidente da SAD do Sporting, está cada vez mais próximo um litígio entre as partes, uma vez que o clima em Alvalade tem sido hostil para o treinador. Apesar de duas vitórias na Liga dos Campeões, os nove pontos de atraso para o líder FC Porto pesam e não foi esquecida a derrota na Taça de Portugal frente ao Torreense, em maio. Assim, o destino do treinador está dependente diretamente de resultados positivos e de uma aproximação ao título.

Frederico Varandas, sabe o DN, quer, a todo o custo, evitar uma solução de transição e pretende ter tempo para trabalhar uma opção que agrade, sem dúvidas, à estrutura. Nesta fase, a larga maioria de treinadores apreciados está sob contrato. Abel Ferreira, do Palmeiras, é o grande sonho de Varandas, apesar do salário aparentemente incomportável. Já Leonardo Jardim tem uma falange interna de apoio, até pelo que vem fazendo no Flamengo. De qualquer modo, não é viável tentar a contratação destes agora. A intenção é esperar e contar que os resultados acalmem as bancadas leoninas.

Esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Casa Pia, o discurso de Rui Borges denotou exasperação com a crítica e foi visto, pela SAD, como um sintoma de afastamento com as bancadas. Não ajudou, assim, à estratégia de manutenção do treinador, apesar de a SAD estar solidária com o técnico e a tentar acautelar o que possa vir a afetar o técnico ao nível pessoal. “O ruído passa completamente ao lado. Quem sofre é o meu filho, a minha mulher, os meus pais e as minhas irmãs. Isso magoa. Tem havido muita falta de respeito para com o Rui Borges desde que cheguei ao Sporting. O meu filho joga futebol e foi enxovalhado no último jogo por ser filho de quem é”, revelou, desiludido, retratando o que soube do jogo entre Montalegre e Ponte da Barca e o que viveu o médio de 25 anos. O treinador José Manuel Viaje confirmou ao jornal Record o uso de linguagem "baixa e ofensiva", justificando ter considerado preferível retirar o jogador de campo.

“Os treinadores estão a prazo desde o primeiro dia. Estou focado no que controlo, que é o jogo”, afirmou em conferência de Imprensa, vincando que as mexidas no plantel no verão, com as saídas de Hjulmand, Diomande, Trincão e Pedro Gonçalves “foram feitas em concordância” entre treinador e SAD.

“Sabemos das dificuldades, mas vamos tentar abstrair ao máximo o ruído dos resultados menos positivos. Temos uma grande vontade de voltar às vitórias”, sublinhou Rui Borges.