Rui Borges diz que está a prazo no Sporting “desde primeiro dia”, mas ignora “ruído”

O treinador do Sporting, Rui Borges, afirmou esta quinta-feira, 29 de outubro, que está “a prazo” nos vice-campeões nacionais de futebol “desde o primeiro dia”, mas garantiu que o “ruído” sobre a sua possível saída passa-lhe “completamente ao lado”.

“A prazo, os treinadores estão sempre, desde o primeiro dia. E eu, desde que estou no Sporting, desde o primeiro dia, estou sempre a prazo. Por isso, estou focado naquilo que controlo, que é o jogo”, desabafou o técnico, em Alcochete, durante a antevisão da visita ao Casa Pia.

O Sporting venceu apenas um dos últimos quatro jogos para o campeonato e a derrota na última jornada, em casa, com o Académico de Viseu (2-1), deixou a equipa orientada por Rui Borges a nove pontos do líder, o FC Porto, e a quatro do Benfica, rivais que ainda não defrontou esta época.

A contestação nas bancadas subiu de tom no final do jogo com os beirões, onde os adeptos mostraram lenços brancos ao treinador, e não diminuiu na terça-feira, apesar do triunfo com o Marítimo (2-1), para a Taça da Liga, com pedidos de demissão que alguns órgãos de comunicação social têm noticiado estar dependente do resultado que os leões obtiverem, na sexta-feira, frente aos gansos.

Questionado sobre as conversas que disse ter diariamente com Frederico Varandas, presidente do clube, Rui Borges recusou revelar “o teor” das mesmas e assegurou que é imune ao “ruído” da comunicação social e dos adeptos.

“Não vou estar aqui a dizer o teor das conversas com o presidente todos os dias. Falamos muito daquilo que é o nosso dia-a-dia, como é óbvio. Do resto, daquilo que é ruído, para mim, 'bola', zero. Passa-me completamente ao lado, podem acreditar”, atirou.

Ainda assim, Borges acabou por admitir que fica “um pouco triste, aqui ou ali”, mas porque “quem sofre” com a “falta de respeito para com o Rui Borges” é a sua família direta, “mulher, pais, irmãs e filho”.

“Magoa-me. O meu filho [Mário Borges] joga futebol [no Montalegre, do Campeonato de Portugal] e foi enxovalhado no último jogo por ser filho de quem é. E isso, eu não admito. É grave. Porque vivemos numa sociedade, e não vou dizer a palavra que tenho vontade de dizer... Isso é a única coisa que me magoa”, denunciou o técnico.

Borges abordou a sua situação no clube de Alvalade durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Casa Pia.

O Sporting visita o Casa Pia na sexta-feira, em partida da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:15, no Estádio Municipal de Rio Maior, e arbitragem de Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto.