Médio brasileiro Pedro Lima marcou os dois golos do Sporting
Médio brasileiro Pedro Lima marcou os dois golos do SportingMIGUEL A. LOPES/LUSA
Desporto

Sporting vence Marítimo e assegura 'final four' da Taça da Liga

Sporting torna-se a primeira equipa a apurar-se para a 'final four', a ser disputada no Estádio Municipal de Leiria, com as meias-finais marcadas para 5 e 6 de janeiro e a final para 9 de janeiro.
DN/Lusa
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O Sporting apurou-se esta terça-feira, 27 de outubro, para a 'final four' da Taça da Liga de futebol, ao vencer na receção ao Marítimo por 2-1, no jogo que inaugurou os quartos de final da prova, disputado em Alvalade.

O triunfo da equipa lisboeta, que vinha de uma derrota caseira para a Liga por 2-1 frente ao Académico de Viseu, ficou marcado pelos dois golos do médio brasileiro Pedro Lima, anotados aos 44 e 71 minutos, tendo a equipa insular, que na última ronda da Liga foi goleada em Guimarães por 5-0, ainda reduzido pelo avançado espanhol Adrian Butzke, aos 90.

Com este triunfo, a formação 'leonina' tornou-se a primeira a apurar-se para a 'final four' da competição, que volta a ser disputada no Estádio Municipal de Leiria, com as meias-finais marcadas para 5 e 6 de janeiro e a final para 9 de janeiro.

Médio brasileiro Pedro Lima marcou os dois golos do Sporting
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