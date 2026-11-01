Leia aqui o DN desta segunda-feira, 02 de novembro

"Apreensões de "gás do riso" usado em festas já são o dobro do ano passado" é a manchete do DN desta segunda-feira, 02 de novembro. Óxido nitroso provoca sensação de euforia e relaxamento. É proibido, mas cada vez mais é consumido pelos jovens em ambientes de diversão noturna. GNR e PSP atentas, e fazem alerta, pois há riscos para a saúde.Na foto destaque, a reportagem sobre a carga policial no Rossio, com texto de Fernanda Câncio e fotos de Gerardo Santos. Mais destaquesOrçamento - Governo alerta para derrapagem nos juros por causa dos empréstimos da "troika" e do PRREntrevista a Fernando Leal da Costa - "Adotar o Plano de Emergência para a Saúde como bandeira foi caminho suicidário para o Governo"Eleições nos EUA - Dos dois Dan Sullivan ao "jihadista". Estas são as corridas que podem ditar quem tem a maioria no SenadoEntrevista a Marco Almeida - "Gostava de desafiar José Luís Carneiro a vir a Sintra ver o resultado das políticas do PS"Futebol - Sporting: sai Rui Borges, entra Paulo FonsecaEntrevista a Richard Zimler - "O ponto de partida para esta trilogia é a minha preocupação com o mundo atual"Francis Fukuyama - "A democracia nasceu no Ocidente, mas tem um significado e um apelo universais"Descarregue a edição completa no link abaixo:.Veja a primeira página ao detalhe