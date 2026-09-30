Revista de imprensa. "Perdão" de 4 milhões de euros no caso das gémeas e aumento dos despejos em destaque

Entre as manchetes dos jornais desta última quarta-feira do mês de setembro, o tema da habitação vem dominante.

O Público destaca que mais de 20% dos novos contratos de arrendamento celebrados no último ano têm empresas como senhorios, que acabam por cobrar mais e aumentar mais as rendas do que os senhorios individuais.

Na capa do Jornal de Notícias, a manchete é sobre os preços da habitação, que batem máximos, enquanto o Governo se prepara para flexibilizar o mercado de arrendamento e acelerar os despejos.

O tema dos despejos também está em destaque na primeira página do Diário de Notícias, que traz os dados do Balcão do arrendamento e mostra que os despejos estão a aumentar, tendo como principal razão a falta de pagamento das rendas. Desde 2013, há registos de três mil despejos por ano, em média.