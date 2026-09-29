Leia aqui o DN desta quarta-feira, 30 de setembro

"Despejos estão a aumentar e principal razão é falta de pagamento de renda". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Nos primeiros sete meses de 2026, deram entrada no Balcão do Arrendamento 1550 despejos, o que significa uma média mensal de 221, um número que está cinco por cento acima do valor médio do ano passado. Falta de pagamento das rendas é a principal razão. Duração média dos processos de despejo é de dez meses. Em destaque fotográfico nesta primeira página está a crise de habitação em Espanha, ainda com os ecos do caso Maricarmen. "Sánchez aprova decretos, Maricarmen volta a casa, protestos continuam"..Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaques:- Barómetro das Cidades: Portuenses mais satisfeitos com a cidade onde vivem do que lisboetas. Habitação e mobilidade são desafios- Parlamento: Governo espera alterar legislação do arrendamento na especialidade- OE 2027: Hugo Soares critica “demagogia e populismo” dos partidos da oposição- Eleições: Da economia à guerra santa. Sete chaves que decidem o futuro presidente do Brasil- Alessandro Barbero: “Além da pobreza, o trabalho manual era muito importante para São Francisco”- Seleção: CR7 falha treino e adensa polémica- Futebol: Benfica quer transformar a vitória de Turim numa afirmação europeia frente ao Bayern