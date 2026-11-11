Revista de imprensa. Os alertas sobre a tempestade Charles em destaque
Os alertas sobre os impactos da tempestade Charles em Portugal Continental é o denominador comum das primeiras páginas dos jornais desta quarta-feira, 11 de novembro.
O Público refere um "País em alarme" em dia de agravamento do estado do tempo para ilustrar o destaque fotográfico que mostra um carro submerso.
Em destaque está também a notícia da ministra da Saúde que "demite dois presidentes de ULS em 24 horas". O jornal refere-se às demissões dos presidentes das ULS de Aveiro e do Algarve.
O mau tempo também foi escolhido para o destaque fotográfico do Jornal de Notícias, que dá conta de um "País em alerta para a tempestade". "Especialistas apontam para potencial destrutivo semelhante ao que arrasou a Região Centro", escreve a publicação.
O jornal dá ainda destaque na primeira página para a notícia que indica que o "Governo vai cobrar mais 14 milhões por dia sem subir impostos em 2027".
No Correio da Manhã, a tempestade Charles domina as atenções com a imagem de um carro submerso em grande plano. "Governo manda ficar em casa", lembra.
O jornal também dá destaque à detenção do presidente da ULS de Aveiro. "Corrompido com casa na praia", lê-se.
"Dia de tempestade" escreve o Diário de Notícias no grande destaque da primeira página, que tem como imagem principal uma estrada inundada.
Além das medidas para fazer face às condições meteorológicas adversas, o jornal sublinha, entre outros temas, que o líder do PS, José Luís Carneiro, "volta a exigir explicações a Montenegro sobre os cuidados de saúde no Algarve".
Nos económicos, a tempestade Charles também é destaque, com o Negócios a informar que o "seguro obrigatório contra catástrofes está há seis meses para sair do papel". O jornal noticia ainda que "obras inacabadas do PRR arriscam a prestar contas à AR".
Em relação ao Jornal Económico é referido um "alerta geral" para enfrentar as consequências do mau tempo, mas também se destaca que os "trabalhadores na construção atingem máximo de 15 anos". Explica a publicação que um "crescimento de 5,9% no segundo trimestre fez o setor ultrapassar os 402 mil trabalhadores".