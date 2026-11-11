Revista de imprensa. Os alertas sobre a tempestade Charles em destaque

Os alertas sobre os impactos da tempestade Charles em Portugal Continental é o denominador comum das primeiras páginas dos jornais desta quarta-feira, 11 de novembro.

O Público refere um "País em alarme" em dia de agravamento do estado do tempo para ilustrar o destaque fotográfico que mostra um carro submerso.

Em destaque está também a notícia da ministra da Saúde que "demite dois presidentes de ULS em 24 horas". O jornal refere-se às demissões dos presidentes das ULS de Aveiro e do Algarve.

O mau tempo também foi escolhido para o destaque fotográfico do Jornal de Notícias, que dá conta de um "País em alerta para a tempestade". "Especialistas apontam para potencial destrutivo semelhante ao que arrasou a Região Centro", escreve a publicação.

O jornal dá ainda destaque na primeira página para a notícia que indica que o "Governo vai cobrar mais 14 milhões por dia sem subir impostos em 2027".

No Correio da Manhã, a tempestade Charles domina as atenções com a imagem de um carro submerso em grande plano. "Governo manda ficar em casa", lembra.

O jornal também dá destaque à detenção do presidente da ULS de Aveiro. "Corrompido com casa na praia", lê-se.

"Dia de tempestade" escreve o Diário de Notícias no grande destaque da primeira página, que tem como imagem principal uma estrada inundada.

Além das medidas para fazer face às condições meteorológicas adversas, o jornal sublinha, entre outros temas, que o líder do PS, José Luís Carneiro, "volta a exigir explicações a Montenegro sobre os cuidados de saúde no Algarve".