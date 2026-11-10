Carneiro volta a exigir explicações a Montenegro sobre os cuidados de saúde no Algarve

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, exigiu esta terça-feira, 10 de novembro, em conferência de imprensa, que Luís Montenegro esclareça a situação nos serviços de saúde do Algarve, após notícias sobre uma possível quarta morte que terá sido comunicada à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. O líder socialista quer saber por que razão o Governo manteve a administração hospitalar depois de a ministra da Saúde ter recebido, em julho, um alerta sobre os cuidados no Hospital de Portimão.

"O primeiro-ministro não pode continuar em silêncio perante uma circunstância desta natureza", afirmou José Luís Carneiro. O secretário-geral do PS recordou ter recentemente alertado para duas mortes em casos de alegada falta de resposta atempada dos serviços de saúde a que se juntou a morte de uma criança. A notícia de uma possível quarta morte, desta vez de uma pessoa idosa, surgiu nos minutos que antecederam a conferência de imprensa, segundo o líder socialista, que instou Montenegro a pôr "um ponto final nesta falta de responsabilidade".

A própria ministra da Saúde, disse Carneiro, revelou ter recebido, em julho, informação de que "não havia uma resposta com qualidade e com segurança às pessoas que acorriam ao Hospital de Portimão". O líder do PS exige por isso que sejam tornadas públicas as medidas adotadas na sequência do alerta. "É preciso que todos conheçam que decisões tomou para ultrapassar os constrangimentos que lhe foram colocados."

Apesar do alerta, prosseguiu Carneiro, a administração voltou a ser nomeada com o conhecimento do Conselho de Ministros e do primeiro-ministro. O secretário-geral do PS quer agora que Montenegro explique por que razão "decidiu manter essa designação" e esclareça o que pretende fazer para garantir a confiança no Serviço Nacional de Saúde, em particular no Algarve.

Carneiro reiterou a posição do PS sobre a ministra da Saúde, que há muito considera "sem autoridade política e sem condições para assumir a sua responsabilidade". Para o líder socialista, Montenegro é o "primeiro responsável pelas escolhas políticas", quer pela escolha da ministra e pela sua manutenção em funções, quer pelas nomeações das administrações hospitalares.

O anterior Governo do PS, recordou Carneiro, retirou essas nomeações do Conselho de Ministros e transferiu a decisão para a Direção Executiva do SNS, em articulação com os ministérios da Saúde e das Finanças. "Este Governo voltou a levar essa decisão para dentro do Conselho de Ministros", observou. É por serem aprovadas nesse órgão, sustentou, que cabe ao primeiro-ministro explicar publicamente as escolhas para a direção dos serviços de saúde.

Na avaliação do líder socialista, a anterior administração no Algarve estava a obter resultados quando foi substituída "sem uma prévia e fundada justificação". Carneiro traçou um paralelo com a mudança de administração na Unidade Local de Saúde de Aveiro, que apontou como outro exemplo da responsabilidade política do primeiro-ministro pelas nomeações hospitalares.

"O Algarve é uma região que carece de uma atenção muito especial no domínio da saúde", defendeu o líder socialista, que destacou o acompanhamento da situação pelos deputados socialistas. Pediu a Montenegro uma resposta "o mais célere possível" e "uma palavra de tranquilidade" para quem vive e investe na região. A saúde, acrescentou, exige "um compromisso político inequívoco para responder às necessidades das pessoas".

Mau tempo. Apelo ao cumprimento das orientações da Proteção Civil

Na mesma conferência de imprensa, o secretário-geral do PS apelou aos cidadãos e às instituições para que sigam as orientações da Proteção Civil e das forças e serviços de segurança. O apelo surgiu depois de o ministro da Administração Interna ter alertado para as dificuldades esperadas nas horas seguintes devido ao mau tempo.

Carneiro salientou que cumprir as indicações das autoridades é também uma forma de proteger a população. "O meu apelo é para que cumpram estas orientações", reforçou.