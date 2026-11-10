Leia aqui o DN desta quarta-feira, 11 de novembro

Um país à espera da depressão Charles marca de forma significativa a primeira página do DN:Dia de tempestadeLuís Montenegro ativa o comando operacional e avisa que Portugal enfrenta cheias urbanas repentinas. Oito distritos sob aviso vermelho por causa da depressão Charles levam a escolas e serviços públicos não-essenciais encerrados. Nas ruas, GNR mobiliza 1100 militares, PSP corta vias e há cerca de 300 militares do Exército em prontidão, enquanto a mobilidade será sujeita a enormes constrangimentos. Também se destaca:Carneiro volta a exigir explicações a Montenegro sobre os cuidados de saúde no Algarve Descarregue a edição eletrónica completa do jornal no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: