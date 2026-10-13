Revista de imprensa. Mexidas no MAI, ferrovia e gastos do Governo em deslocações em destaque

Esta terça-feira, dia 13 de outubro, os jornais abriram os destaques e as manchetes a temas bastante diversificados.

Olhando primeiro para o Público, o diário destaca em manchete a demissão do ex-secretário-geral do Ministério da Administração Interna, Ricardo Carrilho, que acusou o ministro de o ter "pressionar para cometer ilegalidades". Em destaque na primeira página, a guerra na Ucrânia: "Zelensky acusa Putin de violar trégua energética de Trump".

Já o Jornal de Notícias coloca em manchete as alterações desenhadas para as licenças parentais: "Vítimas de violência doméstica terão de sair de casa para obter licença parental a 100%". Destaque também para "As muitas vidas do senhor Porto", que fala num livro e documentário sobre Germano Silva, que faz 95 anos esta terça-feira.

O Diário de Notícias, por sua vez, destaca em manchete a falha do prazo pela Infraestruturas de Portugal "para concluir mapas de ruído da rede ferroviária", que estava fixado para o dia 30 de junho. Em destaque também na primeira página o barómetro DN/Aximage, que hoje aponta as atenções para o futebol: "76% consideram que Ronaldo deu prioridade ao seu interesse pessoal".