Revista de imprensa. Mexidas no MAI, ferrovia e gastos do Governo em deslocações em destaque
Esta terça-feira, dia 13 de outubro, os jornais abriram os destaques e as manchetes a temas bastante diversificados.
Olhando primeiro para o Público, o diário destaca em manchete a demissão do ex-secretário-geral do Ministério da Administração Interna, Ricardo Carrilho, que acusou o ministro de o ter "pressionar para cometer ilegalidades". Em destaque na primeira página, a guerra na Ucrânia: "Zelensky acusa Putin de violar trégua energética de Trump".
Já o Jornal de Notícias coloca em manchete as alterações desenhadas para as licenças parentais: "Vítimas de violência doméstica terão de sair de casa para obter licença parental a 100%". Destaque também para "As muitas vidas do senhor Porto", que fala num livro e documentário sobre Germano Silva, que faz 95 anos esta terça-feira.
O Diário de Notícias, por sua vez, destaca em manchete a falha do prazo pela Infraestruturas de Portugal "para concluir mapas de ruído da rede ferroviária", que estava fixado para o dia 30 de junho. Em destaque também na primeira página o barómetro DN/Aximage, que hoje aponta as atenções para o futebol: "76% consideram que Ronaldo deu prioridade ao seu interesse pessoal".
Passando para os económicos, o Jornal de Negócios coloca em manchete o investimento feito pelo Estado na REN, empresa gestora da rede energética nacional: "Dividendos só pagam fatura da REN ao fim de 25 anos".
Já o Jornal Económico destaca as questões dos combustíveis e os efeitos do disparo no preço do petróleo devido à situação internacional, que levam agora os governos a pondera taxar lucros: "Margem de refinação da Galp mais do que triplicou"
Olhando para o Eco, o jornal económico online tem hoje uma entrevista ao presidente da CIP, Armindo Monteiro: “Previsão do Governo para investimento privado não parece exequível. Não há medidas que o potenciem”.