Revista de imprensa. Orçamento, futuro da economia, Rui Pinto e a falta de professores em destaque

Na manhã desta segunda-feira, dia 12 de outubro, a imprensa destaca vários temas diferentes nas primeiras páginas.

O Público, na sua capa, coloca em evidência uma investigação ao caso Rui Pinto, nomeadamente como a PJ ajudou a Doyen a descobrir a identidade do hacker. A manchete, porém, vai para uma análise sobre as 75 autarquias eleitas sem maioria absoluta, destacando que cerca de 40% destas têm acordos com a oposição.

O jogo do Benfica, que acabou com a vitória por 2-0 frente ao Vitória SC, é um dos destaques do Jornal de Notícias. Mas a manchete vai para uma previsão do Governo de uma perda de dois mil milhões se a economia piorar.

Por sua vez, o Correio da Manhã, com o jogo do Benfica também em destaque, tem como manchete a notícia de que o presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, terá pedido uma "cunha" a dirigentes do Hospital de Santa Maria, algo detetado na investigação ao caso das gémeas.

Já no Diário de Notícias, o destaque é duplo. À esquerda na primeira página, o cessar-fogo energético anunciado por Donald Trump e que Zelensky não conhecia. A manchete vai para a falta de docentes nas escolas, apesar de oito mil professores estarem por colocar.

Nos económicos, o Orçamento do Estado continua a fazer manchete. O Negócios tem como grande destaque uma entrevista ao ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que considerou o OE "pragmático".

Já o Jornal Económico destaca a verba que o Governo espera ter com o combate à fraude, com o Orçamento do Estado a prever 300 milhões de euros de receita. Em baixo, porém, uma notícia de que as empresas consideram este orçamento "insuficiente e pedem ambição".