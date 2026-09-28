Revista de imprensa. Das escutas telefónicas em queda à subida dos gastos do Estado em exames fora do SNS
O "número de escutas telefónicas cai para quase metade numa década", lê-se na manchete do Público, referindo que o uso de plataformas como o WhatsApp ou o Signal retiraram a eficácia às intercepções dos órgãos de polícia criminal.
O Jornal de Notícias aposta num tema de saúde, dizendo que o Estado "está a gastar mais com exames, análises e fisioterapia feitos fora do SNS". Uma tendência desde 2024. A foto de capa vai para o jogo Noruega-Portugal, mostrando Gonçalo Ramos e o título "licença para marcar".
O Diário de Notícias também faz manchete com a saúde, com a notícia de que a Ordem dos Médicos está a tentar apurar se o Mounjaro, um remédio para emagrecer, está a ser prescrito de forma correta.
A foto principal vai para a visita do papa Leão XIV a França e à sua passagem, no domingo, por Lourdes.
O Correio da Manhã diz que o "gang do Rolex" foi "identificado pela PJ, tendo sido emitidos mandados de captura nacionais e internacionais. A foto de capa é também para a seleção nacional que "já entusiasma com dedo de Jesus".
O Jornal de Negócios publica uma entrevista ao ex-ministro das Finanças e antigo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. "Com toda a honestidade, os pensionistas não são os mais afetados pela crise energética", é o título escolhido.
A manchete é contudo para a "trégua entre EUA e China" que "alivia UE, mas não afasta a pressão".
O Jornal Económico aposta numa manchete de consumo, escrevendo que "Portugal é o sétimo da UE com alimentação a pesar mais". Alimentos e bebidas não alcoólicas representam 21% do cabaz dos portugueses.