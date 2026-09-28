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Revista de imprensa. Das escutas telefónicas em queda à subida dos gastos do Estado em exames fora do SNS

Leia os destaques da imprensa desta segunda-feira, 28 de setembro.
Susana Salvador
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O "número de escutas telefónicas cai para quase metade numa década", lê-se na manchete do Público, referindo que o uso de plataformas como o WhatsApp ou o Signal retiraram a eficácia às intercepções dos órgãos de polícia criminal.

O Jornal de Notícias aposta num tema de saúde, dizendo que o Estado "está a gastar mais com exames, análises e fisioterapia feitos fora do SNS". Uma tendência desde 2024. A foto de capa vai para o jogo Noruega-Portugal, mostrando Gonçalo Ramos e o título "licença para marcar".

O Diário de Notícias também faz manchete com a saúde, com a notícia de que a Ordem dos Médicos está a tentar apurar se o Mounjaro, um remédio para emagrecer, está a ser prescrito de forma correta.

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Mounjaro. Ordem dos Médicos pede informação ao Infarmed sobre fármaco para emagrecer

A foto principal vai para a visita do papa Leão XIV a França e à sua passagem, no domingo, por Lourdes.

O Correio da Manhã diz que o "gang do Rolex" foi "identificado pela PJ, tendo sido emitidos mandados de captura nacionais e internacionais. A foto de capa é também para a seleção nacional que "já entusiasma com dedo de Jesus".

O Jornal de Negócios publica uma entrevista ao ex-ministro das Finanças e antigo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. "Com toda a honestidade, os pensionistas não são os mais afetados pela crise energética", é o título escolhido.

A manchete é contudo para a "trégua entre EUA e China" que "alivia UE, mas não afasta a pressão".

O Jornal Económico aposta numa manchete de consumo, escrevendo que "Portugal é o sétimo da UE com alimentação a pesar mais". Alimentos e bebidas não alcoólicas representam 21% do cabaz dos portugueses.

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