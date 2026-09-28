Revista de imprensa. Das escutas telefónicas em queda à subida dos gastos do Estado em exames fora do SNS

A foto principal vai para a visita do papa Leão XIV a França e à sua passagem, no domingo, por Lourdes.

O Correio da Manhã diz que o "gang do Rolex" foi "identificado pela PJ, tendo sido emitidos mandados de captura nacionais e internacionais. A foto de capa é também para a seleção nacional que "já entusiasma com dedo de Jesus".

O Jornal de Negócios publica uma entrevista ao ex-ministro das Finanças e antigo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. "Com toda a honestidade, os pensionistas não são os mais afetados pela crise energética", é o título escolhido.

A manchete é contudo para a "trégua entre EUA e China" que "alivia UE, mas não afasta a pressão".

O Jornal Económico aposta numa manchete de consumo, escrevendo que "Portugal é o sétimo da UE com alimentação a pesar mais". Alimentos e bebidas não alcoólicas representam 21% do cabaz dos portugueses.