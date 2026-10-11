Leia aqui o DN desta segunda-feira, 12 de outubro

A Educação faz manchete no DN desta segunda-feira:Mais de oito mil professores por colocar, mas faltam docentes nas escolasHorários incompletos, necessidades longe da área de residência ou horários temporários afastam candidatos. Pouco mais de um mês após arranque do ano letivo, há disciplinas em que os docentes disponíveis são residuais.Já na foto principal, a guerra na Ucrânia: Trump anuncia cessar-fogo-energético. Zelensky não sabia, mas disposto a aceitar Ainda se destaca:História. Katja Hoyer “Todos, incluindo os nazis, estavam obcecados com Weimar”Descarregue a edição eletrónica do jornal no link em baixo:.Veja em detalhe a primeira página: