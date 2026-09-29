Revista de imprensa. Abortos, juros da dívida e polémica na arbitragem dominam as manchetes

Os dados sobre a interrupção voluntária da gravidez, os efeitos dos juros nas famílias e empresas e as polémicas no futebol português marcam as primeiras páginas dos jornais nacionais desta terça-feira, 29 de setembro.

O Público faz manchete com “Abortos estabilizaram em 2025, 44% são de mulheres estrangeiras”. Segundo o jornal, foram realizadas 18.239 interrupções voluntárias da gravidez no ano passado e o relatório da Direção-Geral da Saúde alerta para desigualdades territoriais. Na capa, o diário destaca ainda as negociações para o Orçamento do Estado para 2027 e o caso das gémeas.

No Diário de Notícias, a manchete vai para o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. “Salários atuais abrandam e emprego futuro pode vir a sofrer com IA”, titula o DN, que destaca declarações de Christine Lagarde no Parlamento Europeu sobre a inflação, a evolução dos salários e o preço dos alimentos. O jornal chama ainda a atenção para uma nova diretiva da Procuradoria-Geral da República destinada a reforçar a resposta à violência doméstica.

O Correio da Manhã faz manchete com o caso das gémeas. “MP ignora cunhas de Belém no caso das gémeas”, escreve o diário, que destaca Nuno Rebelo de Sousa entre os acusados por crimes de prevaricação e abuso de poder e refere diligências relacionadas com Marcelo Rebelo de Sousa.

Já o Jornal de Notícias olha para o impacto da subida das taxas de juro no orçamento das famílias. “Prestação da casa subiu mais de 100 euros desde o início da guerra no Irão”, titula o diário, que refere que o aumento das taxas tem impacto nos créditos de milhares de famílias.

Nos económicos, o Jornal Económico faz manchete com “Juros altos pressionam empresas portuguesas”. Segundo o jornal, Portugal e Espanha estão entre os países onde as empresas sentem maior pressão e 22% precisam de transformar os negócios para reduzir a alavancagem. O diário destaca ainda que o Governo terá uma margem de apenas 100 milhões de euros no próximo Orçamento do Estado.

O Jornal de Negócios também abre com os juros, mas desta vez sobre a dívida pública. “Fatura com juros da dívida pública pode subir quase 50% até 2030”, titula o diário. Apesar de Portugal ter um dos ‘spreads’ mais baixos da Zona Euro, os encargos anuais podem agravar-se de 6,3 mil milhões para 9,4 mil milhões de euros, segundo o Conselho de Finanças Públicas.

Nos desportivos, A Bola abre com uma entrevista ao antigo diretor técnico nacional de arbitragem Duarte Gomes. “Duarte Gomes abre o livro”, titula o jornal, que destaca revelações sobre nomeações antecipadas, telefonemas de coação e contradições de Luciano Gonçalves. Segundo a capa, o processo está a ser investigado pela Polícia Judiciária e encontra-se sob segredo de justiça.

Já o Record vira as atenções para a arbitragem e para o Sporting. “Febre amarela” é a manchete, numa referência aos cartões mostrados aos leões. O jornal contabiliza 18 cartões contra o Sporting, 14 contra o Benfica e seis contra o FC Porto.

Por fim, O Jogo coloca André Villas-Boas em grande plano. “Tentativa de nos condicionar”, afirma o presidente do FC Porto, que fala da “festinha” de Samu a Bah no clássico e acusa o Benfica de ter uma estratégia “anti-portista”.