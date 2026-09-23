Revista de imprensa. Os números da imigração, os preços das casas e a falta de professores

A fotografia de Jorge Palma, que morreu na segunda-feira, está em destaque na imprensa nacional desta quarta-feira, dia em que o Público realça que a emissão de novos títulos de residência para famílias caiu 31% no ano passado. Este é um dado do relatório da AIMA relativo a 2025 divulgado na terça-feira, que diz ainda que dispararam as notificações para expulsar estrangeiros de Portugal, informação que faz manchete do Jornal de Notícias.

O Correio da Manhã dá conta da falta de docentes nas escolas, avançando que há 160 mil alunos sem professor no início do ano letivo, sendo os distritos de Lisboa, Setúbal, o Alentejo e o Algarve as zonas mais carenciadas.

O Expresso escreve que o Brasil envia para Portugal provas em falta e julgamento de Duarte Lima por homicídio "pode finalmente começar".

"Centeno critica o PS, lança livro e acumula perfil alternativo. Direção socialista vê apenas um 'livre pensador'", titula o Observador em destaque.

O Diário de Notícias destaca, por seu lado, que o Banco de Portugal e o FMI temem riscos das tecnologias e da habitação.