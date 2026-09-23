Revista de imprensa. Os números da imigração, os preços das casas e a falta de professores
A fotografia de Jorge Palma, que morreu na segunda-feira, está em destaque na imprensa nacional desta quarta-feira, dia em que o Público realça que a emissão de novos títulos de residência para famílias caiu 31% no ano passado. Este é um dado do relatório da AIMA relativo a 2025 divulgado na terça-feira, que diz ainda que dispararam as notificações para expulsar estrangeiros de Portugal, informação que faz manchete do Jornal de Notícias.
O Correio da Manhã dá conta da falta de docentes nas escolas, avançando que há 160 mil alunos sem professor no início do ano letivo, sendo os distritos de Lisboa, Setúbal, o Alentejo e o Algarve as zonas mais carenciadas.
O Expresso escreve que o Brasil envia para Portugal provas em falta e julgamento de Duarte Lima por homicídio "pode finalmente começar".
"Centeno critica o PS, lança livro e acumula perfil alternativo. Direção socialista vê apenas um 'livre pensador'", titula o Observador em destaque.
O Diário de Notícias destaca, por seu lado, que o Banco de Portugal e o FMI temem riscos das tecnologias e da habitação.
O Negócios diz que as casas usadas na Grande Lisboa já custam quase 400 mil euros. "Os preços das casas em segunda mão na região da capital continuam a subir e o valor médio aproxima-se já dos 400 mil euros. Em termos nacionais, o valor médio pago por casas usadas é de 251 mil euros", lê-se.
O Jornal Económico destaca em manchete que o risco de bolha imobiliária está a crescer em Lisboa.
O Eco escreve que o Governo usou o fantasma da troika para recusar as medidas da oposição para fazer face ao aumento do custo de vida e que o primeiro-ministro tem recusado uma "reedição" dessa tragédia. Avança ainda que empresa da família Azevedo põe a ‘rolar’ investimento de 90 milhões na reciclagem de pneus.