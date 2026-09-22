Leia aqui o DN desta quarta-feira, 23 de setembro

BdP e FMI temem riscos das tecnologias e da habitação é a manchete do DN. Fundo avisa que habitação é "vulnerabilidade importante para o sistema financeiro". Governador do Banco de Portugal pede aos bancos que se preparem para riscos da alta tecnologia e outros, avisando que avançará com novas regras caso note "complacência".

Na foto em destaque, Jorge Palma (1950-2026). "Partiu o ‘eterno viajante’, ficam as suas canções". Músico morreu na madrugada passada aos 76 anos, após 50 de carreira e mais de 13 discos de estúdio a solo e canções icónicas como "Estrela do Mar" e "A Gente vai Continuar".

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