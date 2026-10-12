Leia aqui o DN desta terça-feira, 13 de outubro

"IP falha prazo para concluir mapas de ruído da rede ferroviária". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. A Infraestruturas de Portugal alega complexidade técnica e falta de serviços especializados disponíveis no mercado para o atraso, mas assegura que os trabalhos para os restantes mapas estão em curso. O prazo de 30 de junho tinha sido fixado pela Provedoria de Justiça há um ano. Em destaque fotográfico nesta primeira página está Cristiano Ronaldo e as conclusões do BARÓMETRO DN/AXIMAGE: "76% consideram que Ronaldo deu prioridade ao seu interesse pessoal".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:. Outros destaques:- Kamel Daoud: “O árabe é uma língua que amo muito, mas, para mim, o francês é uma língua de libertação” - Futebol Feminino: Gerir vantagem de quatro golos é a missão da seleção para passar ao 2.º ‘play-off’ - Clínica de fertilidade falida: CEO anuncia que vai devolver dinheiro a pacientes- Reações: Entrevista de Passos Coelho junta partidos de direita num incómodo contido- Polémica: Dirigente exonerado acusa Neves de pressão- Iémen: Como é que os Houthis estão a ultrapassar as defesas sauditas? - Antonia Colibasanu: “Para nós, romenos, europeizarmo-nos era pertencer àquilo que sentimos ser a nossa alma”