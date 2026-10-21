Câmara de Lisboa aprova suspensão das trotinetas partilhadas

A Câmara Municipal de Lisboa deliberou esta quarta-feira, 21 de outubro, a suspensão do atual sistema de trotinetas elétricas partilhadas.

A decisão, diz a autarquia, "contribui para uma cidade mais organizada, mais segura e com um espaço público mais ordenado e respeitador de todos" e segue o exemplo de outras capitais europeias, como Paris, Madrid ou Bruxelas.

“Foi um passo necessário que tivemos de assumir. As evidências de um problema de estacionamento indevido destes veículos no espaço público e o condicionamento da circulação de pessoas, afetando particularmente os mais idosos, com mobilidade reduzida, cidadãos cegos, crianças e famílias com carrinhos de bebé são alguns dos exemplos. A mobilidade suave é fundamental e algo que defendemos, mas os diferentes modos têm de coexistir e garantir a segurança e o respeito por quem circula no espaço público” afirmou Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, citado por uma nota enviada às redações.

A proposta aprovada incorpora contributos de diferentes forças políticas, nomeadamente PCP e BE.

A deliberação estabelece, ainda, a elaboração de um Regulamento Municipal para a Mobilidade Suave, cujo projeto será apresentado no prazo máximo de um ano.

A proposta aprovada estabelece um prazo de 60 dias para a suspensão da operação e remoção total das trotinetas partilhadas.