Carlos Moedas anuncia suspensão de trotinetas partilhadas em Lisboa

Numa entrevista no canal Now, Carlos Moedas explicou que “há um problema com o estacionamento indevido e outro com a segurança”.

“Têm aumentado os acidentes. Temos muitos menores, Há muitos menores a usar as trotinetas. (…) É um problema gravíssimo de segurança e de espaço público”, referiu.

Carlos Moedas adiantou ainda que vai levar a suspensão imediata das trotinetas partilhadas a reunião de câmara.

O presidente da CML já tinha dito em 28 de setembro que ia tomar medidas para combater comportamentos de risco por parte de utilizadores de trotinetas, sem avançar detalhes.

O Automóvel Clube de Portugal (ACP) anunciou que recolheu cerca de 20 mil assinaturas de cidadãos recenseados em Lisboa para a realização de um referendo municipal sobre a continuidade do sistema de trotinetas elétricas partilhadas na cidade.

Carlos Moedas lembrou que quando assumiu a liderança da CML conseguiu reduzir para metade o número de trotinetas partilhadas na cidade, negociando com os operadores.

O autarca vincou que “se os operadores de trotinetas não garantem que uma trotineta não pode andar em contramão”, a CML terá “que tomar essas medidas”.