A Assembleia Municipal de Lisboa decidiu esta terça-feira, 24 de novembro, instar o Governo e o Metropolitano a garantir a transformação da Linha Circular numa Linha em Laço, a funcionar em todo o período de exploração, para salvaguardar a mobilidade das populações.

A moção foi proposta pelo PCP e aprovada com votos contra do CDS-PP e a abstenção de PS, Livre e Chega, no âmbito do debate de atualidade “Linha Circular ou Linha em Laço: o que melhor serve a cidade de Lisboa?”, requerido pelo PEV.

“A solução deve passar pela Linha em Laço, que permita assegurar a continuidade dos percursos entre Odivelas, Ameixoeira, Lumiar, Telheiras e o centro da cidade, sem obrigar os passageiros a mudar de composição no Campo Grande”, defendeu a deputada do PEV Cláudia Madeira.

A deputada salientou que, segundo estudos encomendados pelo Metropolitano de Lisboa, se prevê um aumento de 319% dos transbordos no Campo Grande com a Linha Circular, enquanto se estima que a Linha em Laço poderá captar “mais de 5.000 passageiros por dia do que a Linha Circular”.

“Uma rede de transportes deve facilitar as deslocações e reduzir os tempos de viagem, não criar novos obstáculos aos passageiros. Esta alternativa [Linha em Laço] merece uma avaliação séria, que não se limite aos custos de adaptação da infraestrutura, mas considere também os custos sociais e ambientais e o risco de tornar o transporte público menos atrativo”, declarou a eleita do PEV.

Do PCP, Sofia Lisboa reforçou a posição de que a Linha Circular é “uma opção errada”, que não responde às necessidades de mobilidade da cidade e da Área Metropolitana de Lisboa e que, pelo contrário, vai “prejudicar milhares de utentes” que diariamente se deslocam das zonas periféricas para o centro da capital.

“O PCP foi, desde o início, frontalmente contra esta opção, quando a decisão foi tomada pelo Governo do PS”, apontou a comunista, defendendo que ainda se está a tempo de corrigir esse erro, apelando à aprovação da moção pela Linha em Laço, para ser “um sinal político inequívoco” dirigido ao Governo PSD/CDS-PP de que a Linha Circular “não pode avançar”.

Contra a moção, Martim Borges de Freitas, do CDS-PP, afirmou que o projeto da Linha Circular nasce de “um erro de conceção política”, após “imposição política” dos anteriores governos do PS, e realçou que agora se exige “uma resposta pragmática e responsável”, defendendo uma solução híbrida, conciliando a Linha Circular com a Linha em Laço, proposta que o PCP rejeitou incluir no documento.

Do PS, Luís Coelho defendeu a conclusão da obra e a entrada em funcionamento “sem atrasos injustificados”, o que se prevê no primeiro trimestre de 2027, afirmando que “defender a infraestrutura não significa considerar que existe apenas uma forma possível de a operar”.

“Não é aceitável que se apresente a opção circular como se os seus benefícios fossem universais ou como se os custos para os passageiros dos concelhos vizinhos fossem insignificantes”, apontou o socialista, considerando que o impacto no Campo Grande “não pode ser secundarizado” e, por isso, é preciso avaliar as opções e comparar custos com benefícios, pedindo que o Governo e o Metropolitano divulguem os estudos.

Também com voto de abstenção, João Monteiro, do Livre, frisou a necessidade de uma avaliação transparente dos custos e dos benefícios de cada solução, enquanto Edgar Vaz, do Chega, criticou a falta de estudo das várias opções “antes de se avançar com a obra”.

Do PSD, Ricardo Mexia, que é também presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, defendeu a Linha em Laço e recordou que os utentes do metro já experienciaram o impacto previsto com a Linha Circular, quando, em 2024, as obras no terminal do Campo Grande, obrigaram à interrupção da ligação direta ao centro da cidade, o que provocou “caos” na mobilidade.

“Estamos muito conscientes que há muitas soluções temporárias que se tornaram definitivas. Não é isso que pretendemos e iremos, naturalmente, tentar resolver a situação de forma célere para que regressemos a uma solução que protege as populações do norte da cidade”, disse o social-democrata, pretendendo que se transforme a Linha Circular numa Linha em Laço e ressalvando que não está contra o Governo nem contra o metro, mas sim “a favor das pessoas”.

Também Pedro Bugarín, da IL, reforçou que sempre esteve contra a Linha Circular e criticou as “danças de posições dos partidos políticos”, começando pelo PS e terminando no Governo da AD – Aliança Democrática (coligação PSD/CDS-PP), que na semana passada, no parlamento, não acompanhou a proposta do PCP em defesa da Linha em Laço.

Rodrigo Machado, do BE, frisou que “a Linha Circular é um erro”, enquanto António Morgado Valente, do PAN, argumentou que a questão central é garantir que os transportes públicos respondem às necessidades das pessoas e contribuem para reduzir o uso do automóvel.

No final do debate, o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Gonçalo Reis (PSD), disse que “é muito bom” a abertura prevista no primeiro trimestre de 2027 das estações de metro da Estrela e de Santos, e que a cidade “não se pode dar ao luxo de desperdiçar a oportunidade de concluir rapidamente a Linha Circular”.

Contudo, continuou, essa “não é a melhor solução” e, por isso, deve ser equacionada a Linha em Laço, que “custa cerca de 5% do total” investido nesta obra.

Com um investimento previsto de cerca de 380 milhões de euros, a Linha Circular pretende ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, com duas novas estações - Estrela e Santos -, numa extensão de dois quilómetros, bem como criar um anel circular na Linha Verde, implicando com o trajeto na Linha Amarela a partir do Campo Grande.

O Governo prevê a entrada em funcionamento da Linha Circular no primeiro trimestre de 2027, segundo indicou em 02 de novembro, no parlamento, a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, que adiantou que está em aberto a possibilidade de a conciliar posteriormente com uma Linha em Laço, o que iria exigir mais 18 meses de trabalho e “um custo adicional na ordem dos 18 milhões de euros”.