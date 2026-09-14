Metro de Lisboa faz visitas guiadas a obras da linha Circular na Semana da Mobilidade

O Metropolitano de Lisboa vai assinalar a Semana Europeia da Mobilidade, entre 16 e 22 de setembro, com um programa dedicado à mobilidade sustentável que inclui, entre outras propostas, visitas guiadas às obras da futura Linha Circular.

Numa nota divulgada esta segunda-feira, 14 de setembro, a empresa refere que o seu programa tem como tema “Mobilidade para Todos – Justiça entre Gerações” e o mesmo pretende “promover uma mobilidade mais sustentável, integrada e acessível e aproximar os clientes dos projetos que estão a transformar a rede”.

A visita às obras da futura Linha Circular está agendada para 20 de setembro, “proporcionando ao público a oportunidade de conhecer de perto um dos principais projetos de expansão da rede”.

De acordo com a nota do Metro de Lisboa, estão previstas duas visitas, às 11:00 e às 16:00, com início no estaleiro da Estrela. O percurso inclui a futura estação Estrela, a passagem a pé pelo túnel até à futura estação Santos e termina no novo átrio poente da estação Cais do Sodré.

As visitas serão acompanhadas por profissionais do Metro, sendo que os participantes, que terão de fazer inscrição, vão poder “conhecer as principais soluções de engenharia adotadas, acompanhar a evolução dos trabalhos e compreender as características e os benefícios do futuro modelo de exploração da Linha Circular”.

O programa engloba ainda a campanha “No Metro, cada geração combina à sua maneira”, concebida e desenvolvida pelo Metropolitano de Lisboa, com o apoio da Transportes Metropolitanos de Lisboa, que, através de cinco histórias protagonizadas por pessoas de diferentes gerações, mostra como “o metro combina com a caminhada, a bicicleta, o comboio, o barco e o autocarro nos percursos quotidianos”.

Através desta iniciativa, a empresa pretende evidenciar que as necessidades de mobilidade se alteram ao longo da vida e que a combinação do metro com outros transportes públicos e modos ativos “permite construir percursos mais flexíveis e adequados a cada pessoa, contribuindo simultaneamente para reduzir a dependência do transporte individual e promover uma cidade mais sustentável”.

O Metropolitano de Lisboa opera atualmente em quatro linhas e dispõe de 52 estações.