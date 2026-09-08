Lisboa perde passageiros no metro e no aeroporto enquanto o Porto cresce nos dois

Lisboa e Porto estão em tendências diferentes na utilização dos transportes. No segundo trimestre de 2026, o número de passageiros caiu no metro e praticamente estagnou no aeroporto da capital, enquanto o Porto registou crescimentos nos dois modos de transporte, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No Metro de Lisboa foram transportados 42,4 milhões de passageiros entre abril e junho, menos 4,4% do que no mesmo período do ano passado, naquela que é a terceira quebra homóloga consecutiva. No Porto, pelo contrário, o número de passageiros chegou aos 25,4 milhões, uma subida de 4,8% face ao trimestre homólogo de 2025. O Metro Sul do Tejo também registou uma evolução positiva, com 5,2 milhões de passageiros e um crescimento de 1,3%.

No conjunto dos três sistemas, foram transportados 73 milhões de passageiros, menos 1% face ao período homólogo do ano passado. O INE assinala ainda que a taxa de utilização mais elevada pertenceu ao Metro do Porto, com 23,8%, ligeiramente acima de Lisboa (23,3%) e do Metro Sul do Tejo (15,3%).

No que refere ao transporte aéreo, os aeroportos nacionais movimentaram 20,8 milhões de passageiros no trimestre, mais 1,5% do que um ano antes, mas Lisboa ficou praticamente estagnada, registando até uma ligeira diminuição de 0,2% face ao segundo trimestre de 2025. Ainda assim, entre abril e junho deste ano, o aeroporto Humberto Delgado concentrou 46% do total de passageiros aéreos, com 9,6 milhões.

No aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, foram movimentados cerca de cinco milhões de passageiros, numa subida de 6,1% em termos homólogos, dando sequência a um crescimento que tinha sido ainda mais forte no primeiro trimestre (8,3%). Faro também avançou, com 3,5 milhões de passageiros e uma subida de 4,3%, enquanto Ponta Delgada registou a maior queda, de 12,9%, a que não será alheio o fim de operações da Ryanair.

O tráfego internacional continua a dominar os aeroportos portugueses: representou 83,2% do total, com 17,3 milhões de passageiros, mais 2,7% do que no segundo trimestre de 2025.

Comboio acelera e ganha 6,2% de passageiros

Enquanto o metro perdeu passageiros, no seu conjunto, o comboio está a reforçar a utilização. No segundo trimestre foram transportados 62,9 milhões de passageiros, mais 6,2% do que um ano antes e muito acima do crescimento de 0,8% registado nos primeiros três meses do ano.

A subida é especialmente vincada nas ligações interurbanas. Foram transportados 11,3 milhões de passageiros, num aumento homólogo de 15,6%, depois de uma subida de 6,9% no primeiro trimestre. O tráfego suburbano, que representa 81,9% do total, também passou de uma ligeira queda no trimestre anterior para um crescimento homólogo de 4,4% neste trimestre, com 51,5 milhões de passageiros.

Em sentido contrário está o tráfego internacional ferroviário: foram transportados 24 mil passageiros, menos 7% do que no mesmo período de 2025.