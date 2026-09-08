Passageiros sobem em todos os modos de transporte exceto no metro no 2.º trimestre

O número de passageiros nos transportes aumentou em todos os modos de transporte no segundo trimestre, em termos homólogos, com exceção do metropolitano, onde caiu pelo terceiro trimestre consecutivo, divulgou esta terça-feira, 8 de setembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já no que se refere às mercadorias, registaram-se diminuições nos modos rodoviário e ferroviário.

De acordo com as estatísticas da atividade dos transportes do INE, de abril a junho viajaram por metropolitano 73,0 milhões de passageiros, correspondendo a uma diminuição homóloga de 1,0%, após a redução de 2,2% registada no trimestre anterior.