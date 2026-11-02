OE2027. Governo admite conciliar Linha Circular do Metro de Lisboa com Linha em Laço

A Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2027, mas o Governo deixou esta segunda-feira, 2 de novembro, em aberto a possibilidade de a conciliar posteriormente com uma Linha em Laço.

“Vamos entregar a obra às pessoas como Linha Circular, tal e qual foi desenhada, e vamos estudar a possibilidade do laço como complementaridade a esta Linha Circular”, afirmou a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, numa audição no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

A governante referiu que a transformação da Linha Circular numa Linha em Laço iria exigir mais 18 meses de trabalho, nomeadamente para ajustar os sistemas de sinalização e o modelo de operação.

“Estamos a falar de um custo adicional na ordem dos 18 milhões de euros, sendo 10 em sinalização e oito para fazer um reajustamento na rede. Não era possível esperar mais. As pessoas não podem esperar mais”, justificou.

A Linha Circular, com um investimento previsto de cerca de 380 milhões de euros, pretende ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, com duas novas estações - Estrela e Santos -, numa extensão de dois quilómetros, bem como criar um anel circular na Linha Verde, implicando com o trajeto na Linha Amarela a partir do Campo Grande.

O Governo prevê a entrada em funcionamento da Linha Circular no primeiro trimestre de 2027.

Linha Vermelha

Nesta mesma audição, a secretária de Estado da Mobilidade informou que o processo de expansão da Linha Vermelha até Alcântara está pronto para voltar ao Tribunal de Contas, para apreciação do visto prévio necessário para a obra avançar.

“O Metro de Lisboa tem de novo as condições para submeter ao Tribunal de Contas o visto para avançar com a obra”, afirmou a governante, indicando que essas condições ficaram reunidas no final de outubro, após a conclusão do processo de reprogramação financeira do projeto.

Fazendo uma cronologia do cronograma desta obra, a governante explicou que o projeto sofreu sucessivos adiamentos face ao calendário inicial, que previa a conclusão da empreitada no quarto trimestre de 2025.

Em dezembro de 2022, o prazo foi alterado para o segundo trimestre de 2026 e, em março de 2024, passou para o quarto trimestre de 2027.

“Nunca esteve em causa a sua persecução e a sua execução”, ressalvou.