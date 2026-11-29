Zelensky: Ucrânia "pronta para um cessar-fogo", mas recusa acordo que a faça "pagar" pela guerra da Rússia
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que Kiev está pronta para um cessar-fogo e avançar em negociações de paz, mas garante que não aceitará um acordo mediado pelos Estados Unidos que faça a Ucrânia pagar pela guerra da Rússia.
Em entrevista à agência Al Jazzera publicada este domingo, 29 de novembro, Zelensky também realça que a Ucrânia está pronta para interromper os combates ao longo da “linha de frente”, mas que não vai reconhecer a anexação, por parte de Moscovo, de território ucraniano. As casas, cidades e aldeias “são nossas”, disse o presidente, mesmo que tenham sido destruídas.
Zelensky acusa o presidente russo, Vladimir Putin, de não demonstrar qualquer disposição para retirar as forças russas do território ucraniano, deixando a Kiev a decisão do próximo passo. “É um grande compromisso, um grande passo. Ele [Putin] não quer sair da nossa terra. É por isso que dizemos: vamos parar por aqui e recorrer à diplomacia”, declara, alertando que Putin pode tentar “ir mais além”, caso Kiev ofereça território em troca de paz.
Sobre a mediação feita por Donald Trump, Zelensky diz acreditar que os EUA querem o fim da guerra, mas insta Washington a intensificar a pressão sobre Moscovo, com mais sanções, e a considerar um novo pacote de ajuda militar para Kiev.
"Espero que o presidente [Trump] continue a procurar um fim para a guerra sem que seja apenas a Ucrânia a ter de pagar por isso, porque não é o correto", sublinha o líder ucraniano.
A recordar que a Ucrânia conta com apoio bipartidário, Zelensky acrescentou que ele e sua equipa vão trabalhar diretamente com o novo Congresso dos EUA, agora sob controlo democrata, que assume o mandato em 3 de janeiro. A prioridade, segundo o líder ucraniano, é que a Casa Branca e o Congresso levem Putin a negociar o fim da guerra.