Zelensky pede ajuda aos líderes ibero-americanos

Volodymyr Zelensky dirigiu-se esta quinta-feira (5 de novembro), em Madrid, aos líderes presentes na Cimeira Ibero-Americana dizendo que, na sequência dos ataques russos às infraestruturas energéticas do seu país, a Ucrânia precisa “de transformadores, cabos de energia, equipamentos eletrotécnicos modernos e diversos geradores, tanto a diesel quanto a gás.

“Estamos interessados em transformadores do Brasil, México, Argentina e Colômbia, cabos de energia do Chile, e em equipamentos eletrotécnicos, cabos e geradores da Espanha”, prosseguiu o presidente ucraniano, sublinhando que “precisamos de equipamentos compatíveis com a nossa rede elétrica. E precisamos deles rapidamente. Portanto, por favor, ajudem-nos a estabelecer uma colaboração direta com vossas empresas e a entregar esses materiais à Ucrânia o mais rápido possível. Vamos colocar isso em prática”.

Zelensky falou esta quinta-feira também, por videoconferência, com os enviados dos Estados Unidos Steve Witkoff e Jared Kushner, em preparação para as negociações trilaterais que decorrerão na próxima semana em Abu Dhabi. “Uma prioridade importante é a defesa antiaérea. E também conversamos sobre isso. Precisamos de sistemas de defesa para os Patriot, para proteger vidas dos ataques russos. É preciso continuar a trabalhar em cada um dos canais bilaterais com os Estados Unidos, especialmente no que diz respeito ao formato Drone Deals”, escreveu o presidente ucraniano nas redes sociais, sublinhando que “não há alternativa à paz, e as garantias de segurança pós-guerra devem ser realmente sólidas. Estamos a trabalhar para isso!”.

Neste sentido, Zelensky recordou ainda a reunião realizada esta quinta-feira em Bruxelas - que considerou “produtiva” - com “a equipa ucraniana, americana, da União Europeia, da França, do Reino Unido, da Alemanha, da NATO, do Banco Mundial e representantes da comunidade empresarial global, sobre a reconstrução pós-guerra”, revelando que esta sexta-feira haverá um outro encontro na capital belga “sobre as garantias de segurança para a Ucrânia”. “É necessário um ritmo de negociação o mais intenso possível, para que esta guerra termine o mais rápido possível. A Ucrânia está pronta para dar os passos necessários, nossas propostas são claras e já as apresentamos à parte americana”.

No que diz respeito às negociações, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse ontem que deseja conversar com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para discutir o fim da guerra na Ucrânia, depois de se ter encontrado no último sábado com Zelensky.

Erdogan adiantou que o seu ministro dos Negócios Estrangeiros e outras autoridades estão a manter conversações com as duas partes para tentar um possível encontro entre a Rússia e a Ucrânia na Turquia.