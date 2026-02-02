Zelensky fala em “paz digna e duradoura” na véspera de novas conversações com EUA e Rússia

O presidente ucraniano afirmou esta segunda-feira, 2 de fevereiro, acreditar “que é possível alcançar uma paz digna e duradoura”, após uma reunião preparatória com a sua equipa para a nova ronda de negociações com Estados Unidos e Rússia, que terão lugar quarta e quinta-feira em Abu Dhabi, depois de terem estado inicialmente agendadas para o último fim de semana, tendo garantido ainda que Kiev “está pronto para dar passos concretos”. “A delegação ucraniana também terá reuniões bilaterais com a parte americana”, acrescentou Volodymyr Zelensky. “Consideramos que o documento bilateral sobre garantias de segurança com os Estados Unidos está pronto e esperamos um trabalho substantivo adicional sobre os documentos de recuperação e desenvolvimento económico”.O Kremlin, que confirmou a data e o local apontados por Zelensky, descreveu ontem estas negociações como “muito complexas”. “Em algumas questões, aproximámo-nos certamente, pois houve discussões, conversas, e em algumas questões é mais fácil \u0007encontrar um consenso”, disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov. “Há questões em que é mais difícil encontrar um consenso.”O enviado presidencial russo Kirill Dmitriev esteve em Miami no fim de semana para conversações com representantes norte-americanos, mas Peskov recusou-se a adiantar pormenores sobre o encontro.O líder ucraniano referiu esta segunda-feira ainda que a Rússia não realizou qualquer ataque direcionado com mísseis ou drones contra a infraestrutura energética ucraniana 24 horas anteriores, embora tenham ocorrido “novos ataques russos a instalações de energia nas comunidades próximas da frente e na fronteira”. Segundo Zelensky, as forças russas estão focadas em atacar a logística de transporte, especialmente a infraestrutura ferroviária.Esta aparente pausa nas ações de Moscovo poderá ser explicada pelo cessar-fogo de uma semana contra este tipo de infraestruturas em Kiev e noutras cidades que Donald Trump pediu a Vladimir Putin, por causa do frio excessivo, e ao qual o presidente russo terá acedido. No entanto, Kiev e Moscovo divergem sobre o calendário desta trégua - o Kremlin afirmou o pedido de Trump se referia a um período até este domingo, o lado ucraniano diz que a trégua deveria durar uma semana, a partir de 30 de janeiro.“Em Kiev, ainda existem mais de 200 edifícios sem aquecimento, principalmente devido a avarias. Equipas de várias regiões da Ucrânia estão a trabalhar nas reparações, com mais de duas centenas de equipas de reparação no total”, revelou ainda Zelensky, adiantando ter dado “instruções ao Ministério do Interior da Ucrânia e às administrações regionais e locais para verificarem o funcionamento de todos os pontos de apoio e aquecimento na Ucrânia”.Europa deve apoiar KievO ex-presidente russo Dmitry Medvedev afirmou em declarações divulgadas esta segunda-feira pela Reuters que o mundo está a tornar-se muito perigoso, mas que a Moscovo não deseja um conflito global, elogiando ao mesmo tempo Donald Trump e o retomar das relações com os EUA. “Não estamos interessados num conflito global. Não somos loucos”, disse, acrescentando, porém, que “um conflito global não pode ser descartado”.Por outro lado, o vice-presidente do Conselho de Segurança russo, afirmou que o Ocidente tem ignorado os interesses de Moscovo. “A situação é muito perigosa”, declarou Medvedev na mesma entrevista à Reuters, à TASS e ao bloguer de guerra russo WarGonzo. “O limiar da dor parece estar a diminuir”.Falando esta segunda-feira numa conferência em Oslo, Ben Hodges, antigo comandante-geral do exército dos EUA na Europa, alertou que “a Rússia está absolutamente em guerra com a Europa, mesmo que não o reconheçamos ou não queiramos acreditar”. Este antigo responsável militar afirmou ainda que Moscovo quer que os europeus “deixem de apoiar a Ucrânia” e que “enquanto não conseguirmos impor consequências aos russos pelo que estão a fazer, isso vai continuar a acontecer todos os dias”. “A Europa tem total capacidade de se defender. Por favor, parem de reclamar. Porquê tanta lamúria sobre o que faremos se os EUA saírem? Vamos lá”, prosseguiu Hodges. “Por favor, enfrentem o meu presidente. Cobrem-nos responsabilidade. Façam-nos cumprir o que prometemos.”.Relatório indica que vítimas da guerra na Ucrânia podem chegar em breve aos dois milhões.Como os EAU se tornaram num influente protagonista mundial