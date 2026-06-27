Zelensky diz que mísseis ucranianos atingiram fábrica de armamento no interior da Rússia

As forças ucranianas atingiram uma fábrica de armamento na região russa de Volgograd, num novo ataque de longo alcance no interior do território da Rússia, segundo declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.Num comunicado divulgado nas redes sociais, Zelensky afirmou que mísseis “Flamingo” de fabrico ucraniano atingiram um complexo industrial onde, segundo Kiev, são produzidos sistemas de artilharia e componentes para lançadores de mísseis. “Todas as instalações de defesa russas que servem a guerra contra a Ucrânia são um alvo justo para as nossas capacidades de longo alcance”, declarou o presidente ucraniano. Zelensky acrescentou ainda que o longo alcance da artilharia ucraniana continua a expandir-se, sublinhando a intensificação da campanha de ataques no interior da Rússia.O ataque foi confirmado por autoridades locais da região de Volgograd. O governador regional, Andrey Bocharov, indicou que o ataque causou um incêndio na fábrica e provocou uma vítima mortal entre trabalhadores da fábrica, ferindo outros 11.O Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, afirmou também que drones ucranianos atingiram pela segunda vez este mês uma estação de petróleo na região de Vladimir..Rússia anuncia abate 660 drones ucranianos após serem ouvidas explosões em Kiev.Ataque com drones incendeia refinaria de combustíveis em Moscovo. "É uma resposta justa aos ataques russos", diz Zelensky