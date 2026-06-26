Rússia anuncia abate 660 drones ucranianos após serem ouvidas explosões em Kiev

As autoridades russas anunciaram esta sexta-feira, 26 de junho, o abate de 660 drones lançados nas últimas horas pelas forças ucranianas, incluindo cerca de 50 perto de Moscovo, numa das vagas de ataques mais intensas desde o início da guerra.O Ministério da Defesa russo declarou numa breve publicação nas redes sociais que as interceções ocorreram nas regiões de Moscovo, Belgorod, Bryansk, Kursk, Oryol, Kaluga, Lipetsk, Rostov, Voronezh, Tula, Ryazan e Astracã, bem como nas águas do Mar Negro, do Mar de Azov e da Península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, especificou que os sistemas de defesa aérea destruíram um total de 47 veículos aéreos não tripulados (UAV) na área, sem relatos de vítimas ou danos e sem qualquer declaração ainda das forças armadas ucranianas sobre os alvos.Antes disso, foram ouvidas explosões em Kiev, na Ucrânia, minutos depois de um alerta da força aérea e das autoridades municipais de que mísseis russos avançavam em direção à capital ucraniana, segundo disseram jornalistas da agência de notícias France-Presse.O autarca de Kiev, Vitaly Klitschko, escreveu nas redes sociais que as defesas antiaéreas estavam em ação e pediu aos residentes para se protegerem.Numa outra mensagem, o responsável anunciou que "destroços de mísseis" russos caíram no bairro de Darnitsa, no sudeste de Kiev.Antes, o chefe da administração militar da capital, Tymour Tkatchenko, afirmou que a Rússia tinha disparado "mísseis balísticos" contra Kiev.Jornalistas da France-Presse disseram ter visto no céu da capital ucraniana rastos deixados pelos mísseis da defesa antiaérea e ouvido as explosões da interceção dos projéteis.A Ucrânia tem reivindicado a responsabilidade por uma campanha de ataques de longo alcance contra alvos dentro da Rússia, bombardeamentos em que utiliza armas ucranianas e que enquadra como parte da sua estratégia para trazer o conflito, iniciado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, em fevereiro de 2022, “de volta à Rússia”.Na semana passada, um ataque ucraniano provocou um incêndio de grandes proporções numa refinaria de petróleo no sudeste de Moscovo.Na quinta-feira, dois ataques de longo alcance, já reivindicados pela Ucrânia, atingiram um depósito de petróleo na região de Krasnodar e duas refinarias em Ufa, na Rússia, a mais de 1.500 quilómetros da linha da frente.O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assumiu a responsabilidade pelos ataques, afirmando, numa mensagem publicada nas redes sociais, que são “respostas coerentes e precisas à estratégia da Rússia de prolongar a guerra e atacar cidades e comunidades ucranianas”..Drones ucranianos visam Moscovo e atingem refinaria em ataque de "grande escala". Uma "resposta justificada", diz Zelensky