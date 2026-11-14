Zelensky diz que EUA propõem cedência de território em troca de adesão à NATO

Os Estados Unidos propuseram à Ucrânia a cedência de territórios à Rússia em troca da adesão à NATO, revelou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em declarações divulgadas este sábado, 14 de novembro.

“Os norte-americanos colocaram uma questão: ‘E se a Ucrânia aderir à NATO? A Ucrânia retirar-se-ia do Donbass [leste]?’ Foi a primeira vez que esta questão foi colocada”, afirmou Zelensky na sexta-feira, em declarações sob embargo até hoje, segundo a agência francesa AFP.

A Rússia reclama a anexação do Donbass, que engloba as regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, com uma parte ainda sob controlo das forças ucranianas.

Separatistas das duas regiões, que estavam em guerra com Kiev desde 2014 com apoio russo, declararam a independência em 2022 e solicitaram ajuda a Moscovo, um dos motivos alegados para a invasão da Ucrânia.

Zelensky disse que Kiev estava a discutir “garantias de segurança específicas por parte da NATO e da UE [União Europeia]” e prometeu consultar os ucranianos sobre os termos de um acordo.

Se os países ocidentais confirmarem as garantias de segurança, “então perguntarei à sociedade ucraniana o que pensa sobre o assunto”.

“Aceitamos ou não? Não tenho o direito de tomar essa decisão sozinho”, afirmou.