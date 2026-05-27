Rússia está a intensificar os ataques aéreos e ameaçou lançar novas ofensivas contra Kiev.
Rússia está a intensificar os ataques aéreos e ameaçou lançar novas ofensivas contra Kiev. EPA / SERGEY DOLZHENKO
Internacional

Zelensky diz aos EUA que precisa de sistemas Patriot

Presidente ucraniano enviou carta a Trump e ao Congresso a pedir ajuda para “proteger o espaço aéreo ucraniano dos mísseis russos”.
Ana Meireles
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