Zelensky diz aos EUA que precisa de sistemas Patriot

O presidente ucraniano enviou uma carta ao seu homólogo norte-americano em que pede a Donald Trump para ajudar Kiev com sistemas de defesa aérea e intercetores - numa altura em que a Rússia está a intensificar os seus ataques aéreos e a ameaçar com novas ofensivas de longo alcance contra a capital - afirmando que os mísseis balísticos continuam a ser a “última grande vantagem de Moscovo no campo de batalha”.“Peço a vossa ajuda para proteger o espaço aéreo ucraniano dos mísseis russos. Já propusemos que a Ucrânia está pronta para adquirir o número de sistemas Patriot e mísseis intercetores de que necessitamos”, refere Volodymyr Zelensky na missiva, com a data desta terça-feira, que também foi endereçada ao Congresso dos Estados Unidos. No mesmo documento, o líder ucraniano nota que “quando se trata de defesa aérea contra mísseis, contamos com os nossos amigos”, mas deixando bem claro que “quando se trata de defesa contra mísseis balísticos, contamos quase exclusivamente com os Estados Unidos”.De acordo com o Kyiv Independent, que noticiou o conteúdo da carta em primeira mão, a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Olha Stefanishyna, entregou a missiva à Casa Branca, ao líder da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, e a outros membros do Congresso.Como Zelensky refere, o único meio que a Ucrânia tem para abater mísseis balísticos russos são os intercetores de fabrico norte-americano para o sistema de defesa aérea Patriot. Desde que Donald Trump regressou à Casa Branca, os EUA deixaram de dar apoio militar direto à Ucrânia, com Kiev a receber Patriots através do PURL, o programa da NATO através do qual os aliados compram equipamento militar norte-americano para entregar a Kiev. A guerra com o Irão ameaçou tornar os recursos vindos dos EUA ainda mais escassos e, na semana passada, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, alertou que os aliados precisavam de apoiar mais a Ucrânia - nem todos os membros da Aliança aderiram a esta iniciativa. “O ritmo atual de entregas pelo programa PURL já não está a acompanhar a realidade da ameaça que enfrentamos”, lamentou Zelensky na carta. “Para nós, para uma nação que luta pela sua sobrevivência, dificilmente há algo mais doloroso de se ver do que baterias Patriot sem mísseis carregados”.“Em nome do povo ucraniano, peço respeitosamente ao presidente e ao Congresso dos EUA que continuem empenhados”, refere ainda a missiva. “E que nos ajudem a garantir esta ferramenta vital de proteção contra o terrorismo russo - os mísseis Patriot PAC-3 e sistemas adicionais - para impedir os mísseis balísticos russos e outros ataques com mísseis russos.”.Zelensky acusa EUA de pedirem demasiadas vezes “concessões” à Ucrânia, mas não à Rússia.Zelensky admite atrasos na entrega de mísseis ocidentais para o sistema de defesa aérea da Ucrânia