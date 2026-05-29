Zelensky alerta que Rússia está a preparar novo ataque de grande escala contra a Ucrânia

Volodymyr Zelensky avisou esta sexta-feira, 29 de maio, que a Rússia está a preparar um novo ataque de grande escala contra a Ucrânia, apelando à população para respeitar os avisos de ataque aéreo e procurar abrigo."Temos informações dos serviços de informações que indicam que a Rússia está a preparar outro ataque maciço. Fiquem atentos aos alertas de ataque aéreo e protejam as vossas vidas", escreveu o presidente ucraniano nas redes sociais.Esta alerta surge numa altura em que as tensões entre os dois países se agravaram e após Kiev ter sido alvo de intensos bombardeamentos russos durante o último fim de semana.Além do alerta de Zelensky, Moscovo terá instado diplomatas estrangeiros a abandonar a capital ucraniana, aumentando o receio de uma nova de vaga de ataques.Zelensky não divulgou pormenores sobre os ataques e limitou-se a dizer que soube dos planos russos através dos serviços secretos ucranianos..Rússia ameaça com mais ataques contra Kiev e aconselha estrangeiros a abandonar a cidade. "Chantagem descarada", classifica Ucrânia.Quatro mortos e mais de 60 feridos. Zelensky acusa Rússia de ter usado míssil com capacidade nuclear