Zelensky admite atrasos na entrega de mísseis ocidentais para o sistema de defesa aérea da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou esta sexta-feira, 16 de janeiro, que alguns dos sistemas de defesa aérea fornecidos pelos aliados ocidentais ficaram temporariamente sem munições durante os recentes ataques russos às infraestruturas energéticas do país.“Até esta manhã, tínhamos vários sistemas sem mísseis. Hoje posso dizê-lo abertamente, porque hoje recebi esses mísseis”, disse Zelensky numa conferência de imprensa, numa afirmação que pareceu apontar para atrasos no fornecimento por parte dos parceiros internacionais de Kiev.O chefe de Estado ucraniano sublinhou que a obtenção de novos carregamentos de mísseis para os sistemas de defesa aérea é um processo “difícil e exaustivo”, condicionado pelos baixos níveis de stock e pelas legislações nacionais dos países aliados.“Honestamente, o que significam estas regras e leis quando estamos em guerra e precisamos desesperadamente destes mísseis?”, questionou Zelenskyy.Segundo o presidente ucraniano, alguns sistemas de defesa permaneceram sem munições até à chegada de um novo fornecimento na manhã de hoje, deixando zonas críticas do país mais vulneráveis aos ataques russos.As declarações surgem num contexto de intensificação dos bombardeamentos russos às infraestruturas energéticas, a meio do inverno, período em que a Ucrânia enfrenta temperaturas noturnas que descem até aos 18 graus Celsius negativos.O novo ministro da Energia ucraniano afirmou hoje que nenhuma central elétrica do país foi poupada aos ataques desde o início da invasão russa em grande escala.De acordo com Denys Shmyhal, a Rússia realizou 612 ataques contra instalações energéticas ucranianas ao longo do último ano, um número que tem vindo a aumentar nos últimos meses.A recente escalada de bombardeamentos aéreos deixou centenas de milhares de pessoas sem aquecimento e sem eletricidade durante vários dias, no que está a ser considerado um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos..Maioria do empréstimo da União Europeia à Ucrânia será para gastos em Defesa.Trump volta ao discurso pró-russo e acusa Zelensky de atrasar a paz