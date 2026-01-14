Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ursula von der Leyen notou que a Rússia não mostra sinais de recuo.
Ursula von der Leyen notou que a Rússia não mostra sinais de recuo. FOTO: EPA / OLIVIER HOSLET
Internacional

Maioria do empréstimo da União Europeia à Ucrânia será para gastos em Defesa

Dois terços dos 90 mil milhões milhões serão para Kiev investir em equipamento militar, preferencialmente europeu, com os restantes 30 mil milhões a servirem para apoio orçamental.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
União Europeia
Guerra na Ucrânia
empréstimo
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt