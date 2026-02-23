Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky
Presidente ucraniano, Volodymyr ZelenskyEPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Internacional

Zelensky acusou a Rússia de ter iniciado a "Terceira Guerra Mundial"

O presidente ucraniano recusa pagar o preço de um cessar-fogo exigido por Vladimir Putin, que passa pela retirada de territórios estratégicos que a Rússia não conseguiu capturar.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse à BBC que o presidente russo, Vladimir Putin, iniciou a "Terceira Guerra Mundial" defendendo pressões militares e económicas para obrigar a Rússia a retirar as forças da Ucrânia. 

"Penso que Putin já começou (a "Terceira Guerra Mundial"). A questão é quanto território vai conseguir conquistar e como impedi-lo (...). A Rússia quer impor um modo de vida diferente ao mundo e mudar a vida que as pessoas escolheram", disse Zelensky em entrevista à estação pública britânica BBC divulgada esta segunda-feira, 23 de fevereiro.

No domingo, já foram assinalados quatro anos do início da campanha militar de grande escala da Rússia contra todo o território ucraniano, que se completam na terça-feira.

Em 2014, a Rússia já tinha invadido a Ucrânia anexando a Península da Crimeia. 

O presidente ucraniano disse na mesma entrevista que recusa pagar o preço de um cessar-fogo exigido por Putin, que passa pela retirada de territórios estratégicos que a Rússia não conseguiu capturar.

Zelensky rejeitou mais uma vez a exigência da Rússia de que a Ucrânia entregue 20% da região leste de Donetsk, bem como territórios nas regiões a sul de Kherson e Zaporijia.

Insistiu que a Rússia iniciou a guerra e reforçou que "travar" Putin é uma vitória para o mundo inteiro.

Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky
"Ainda existem oportunidades reais para terminar a guerra com dignidade." Zelensky anuncia nova ronda de negociações trilaterais
Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky
Rússia perdeu mais militares em janeiro do que recrutou, alega Kiev
Guerra na Ucrânia
Rússia
Volodymyr Zelensky

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt