Rússia perdeu mais militares em janeiro do que recrutou, alega Kiev

O responsável pelo ramo de drones das Forças Armadas ucranianas, Robert Brovdi, revelou esta quinta-feira (12 de fevereiro) que o número de mortos russos em combate no mês de janeiro foi superior ao número de novos militares recrutados e mobilizados. Segundo as contas de Brovdi, divulgadas pelo The Kyiv Independent, a Rússia recrutou 22 mil soldados, tendo perdido 30.618 tropas. É o segundo mês em que o número de perdas é superior ao de novos recrutas, mas isso não significa que Moscovo esteja a perder força, já que tem a capacidade para aumentar os contratos se assim quiser. Os números de mortos de janeiro representam uma diminuição em relação aos de dezembro (33.200), com Brovdi a justificar esse dado com as más condições atmosféricas e um desacelerar das operações ofensivas russas. Moscovo pode ter posto o pé no travão na linha da frente, mas não no que diz respeito aos bombardeamentos à Ucrânia.Durante a madrugada, pelo menos duas pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas num ataque com 25 mísseis (nove não foram intercetados pelas defesas ucranianas) e 219 drones russos contra infraestruturas energéticas nas cidades de Kiev, Odessa e Dnipro. Só na capital, pelo menos 2600 casas ficaram sem aquecimento depois dos ataques.A Alemanha anunciou que está disposta a entregar mais cinco intercetores de mísseis PAC-3 à Ucrânia se outros países doarem um total de 30. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse que ainda nenhum país aprovou a proposta, mas está “confiante” de que será possível chegar à meta de 30+5. O presidente ucraniano desmentiu entretanto uma notícia do Financial Times segundo a qual estariam a ser preparadas eleições presidenciais e um referendo a um acordo de paz com Moscovo. O anúncio seria feito no quarto aniversário da invasão. “O dia 24 de fevereiro é uma data especial. Mesmo que houvesse a intenção ou medidas relevantes para antecipar as eleições, creio que seria uma ideia completamente estúpida utilizar essa data para falar de política”, escreveu no X. Sobre as eleições, disse numa conferência de imprensa online na quarta-feira à noite. “É muito fácil: basta estabelecer um cessar-fogo e haverá eleições”, declarou Zelensky. O presidente acrescentou que a Ucrânia realizará eleições “quando todas as garantias de segurança necessárias estiverem em vigor”, referindo-se a um dos temas principais nas negociações de paz em curso, relacionado com mecanismos de prevenção de uma nova ofensiva russa..Ataque russo com drones contra a Ucrânia faz pelo menos três mortos, incluindo uma criança.Zelensky acusa Rússia de fazer guerra híbrida ao atacar infraestruturas energéticas da Ucrânia