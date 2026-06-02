Kiev foi o principal alvo do mais recente ataque da Rússia contra a Ucrânia, que atingiu também outras cidades.
Kiev foi o principal alvo do mais recente ataque da Rússia contra a Ucrânia, que atingiu também outras cidades.Presidência da Ucrânia
Internacional

Zelensky acusa países que ajudam a Rússia de “cumplicidade nos assassinatos” de ucranianos

Ataque em massa russo contra a Ucrânia, classificado como brutal por Zelensky, atingiu Kiev e outras cidades. Vários países da NATO, incluindo os EUA, começam esta semana exercício militar no Báltico
Ana Meireles
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