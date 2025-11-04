Xi Jinping quer expandir laços económicos de Pequim com Moscovo

O presidente da China afirmou esta terça-feira, 4 de novembro, que salvaguardar, consolidar e desenvolver as relações com a Rússia constitui uma “escolha estratégica” para ambos os países, notando que a cooperação bilateral tem avançado “apesar de um ambiente externo turbulento”. “As relações China-Rússia mantiveram-se no rumo certo para um desenvolvimento de maior nível e qualidade, avançando de forma constante apesar de um ambiente externo turbulento”, disse Xi Jinping ao receber em Pequim o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, segundo a emissora estatal CCTV. “Salvaguardar, consolidar e desenvolver as relações China-Rússia é uma escolha estratégica para ambos os lados”.Xi mostrou-se ainda disponível para alinhar o 15.º Plano Quinquenal da China com as estratégias de desenvolvimento económico e social da Rússia, de modo a “promover um crescimento de maior qualidade e nível”, apelando a uma “coordenação estreita” e à implementação dos consensos alcançados com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para “expandir o bolo da cooperação” e contribuir para o desenvolvimento global e a paz mundial. E destacou áreas como a energia, a agricultura, a indústria aeroespacial, a economia digital e o desenvolvimento verde, como setores nos quais os dois países podem avançar na cooperação e fomentar novos motores de crescimento. De recordar que os dois líderes assinaram uma parceria “sem limites” em fevereiro de 2022, dias antes da Rússia invadir a Ucrânia.Mishustin, por seu turno, transmitiu os cumprimentos de Putin e expressou a vontade de Moscovo em aprofundar a cooperação económica, científica e tecnológica com Pequim, no seguimento dos consensos alcançados pelos dois chefes de Estado.Num comunicado conjunto publicado esta terça-feira pelo Kremlin é referido que Moscovo e Pequim concordaram em “reforçar a cooperação em todas as esferas e responder adequadamente aos desafios externos”, com a Rússia a reafirmar ainda a sua adesão ao princípio de “uma só China” e a sua oposição à “independência de Taiwan”.Este encontro decorreu um dia depois de Mishustin se ter reunido com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, tendo afirmado que os laços entre Moscovo e Pequim “continuam a prosperar apesar das sanções ilegais do Ocidente”..PM russo visita uma China confiante em liderar papel para o fim da guerra