Xi Jinping diz que a reunificação com Taiwan é "missão histórica inabalável"

Xi Jinping voltou a prometer a reunificação total entre a República Popular da China e a ilha de Taiwan, prometendo que a "maré da história não pode ser parada" e é "tarefa histórica ineludível".

Para o governo de Pequim, Taiwan faz parte do seu território, mesmo que na prática seja governado pela República da China, um governo democrático que governa a ilha desde o fim da guerra civil chinesa. Pequim tem tentado oferecer o modelo "um país, dois sistemas" ao governo de Taiwan para tentar reunificar aquilo que na prática são duas Chinas.

"A reunificação total da pátria tem de ser concretizada, e será certamente concretizada", acrescentou o Presidente da China, que falou num discurso de homenagem a Sun Yat-sen, primeiro presidente da China após a queda da dinastia Qing e da monarquia no país.

Xi associou este objetivo ao legado de Sun, figura reivindicada tanto pelos comunistas chineses como pelo Kuomintang (KMT), o principal partido da oposição taiwanesa, e pediu aos cidadãos "de ambos os lados do Estreito" de Taiwan que se unam contra as "forças separatistas" da ilha, cuja soberania é reivindicada por Pequim.

O dirigente, que não fez qualquer menção ao uso da força para concretizar este propósito, sustentou que tal vai ao encontro da "vontade comum" de todos os cidadãos chineses e constitui um "requisito necessário" para o "rejuvenescimento" da nação.

Além disso, instou os "compatriotas de ambos os lados do Estreito" e os chineses residentes dentro e fora do país a trabalharem em conjunto para o desenvolvimento pacífico das relações com Taiwan.

Xi afirmou que Sun defendeu, ao longo de toda a sua vida, a unidade nacional da China e opôs-se a discursos e atos destinados a "dividir o país", apresentando os comunistas como os "herdeiros mais fiéis" da causa revolucionária.

Xi mostrou-se disposto a dialogar com representantes de diferentes setores da ilha sobre a "reunificação", embora tenha avisado: "Nunca deixaremos qualquer espaço para atividades separatistas em prol da independência de Taiwan".

Apesar do discurso apaixonado de Xi, o governo de Taiwan considerou que não representa um grande avanço.

"Quanto à formulação relativa à unificação de Taiwan, não difere muito da do passado", disse Liang Wen-chieh, porta-voz do Conselho para os Assuntos do Continente de Taiwan, citado pela Reuters.