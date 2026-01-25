Claude Meyer: “Uma invasão frontal de Taiwan é improvável”

Existe um risco real de intervenção militar chinesa em Taiwan?Este risco é real, mas colocam-se duas questões: quando aconteceria e de que forma? Há quem fale de uma tomada de controlo em 2027, o aniversário da fundação das forças armadas chinesas, mas nada é certo, pois a operação seria muito arriscada. Que forma poderia assumir esta intervenção? Dados os riscos, uma invasão frontal é improvável e provavelmente assistiríamos, paralelamente a uma intensificação maciça das operações cibernéticas, a uma combinação de campanhas de ataques direcionados e um bloqueio marítimo e aéreo antes do desembarque na ilha.Após a reintegração de Hong Kong e Macau negociada por Deng Xiaoping, Xi Jinping deseja ficar para a história como o líder que reunificou a China?Claramente, sim, pois tornou isto uma questão pessoal, declarando que este “dever sagrado” não deve ser deixado para as gerações futuras, ao contrário do que Deng Xiaoping afirmou no seu tempo. Considera a resolução da questão de Taiwan uma “missão histórica” do PCC sob a sua liderança, e a sua retórica tem vindo a endurecer gradualmente desde que chegou ao poder: em 2013, falava em “reunificação pacífica”, enquanto agora brande a ameaça de ação militar como uma opção inevitável para o regresso de Taiwan à pátria. Esta reunificação é, para ele, “inevitável” porque é um “imperativo histórico” à luz do “renascimento nacional”. As humilhações passadas serão, por isso, lavadas no “grande renascimento da nação chinesa”. O imperativo é, portanto, primordialmente político, mas também estão presentes considerações estratégicas (acesso ao Pacífico) e económicas (Taiwan como Silicon Valley da China). As vendas de armas dos EUA a Taiwan e a ambiguidade dos EUA relativamente a uma possível intervenção para defender a ilha são os principais obstáculos à reunificação pela força?Estes dois fatores importantes fazem parte de um quadro muito maior. As relações EUA-Taiwan baseiam-se na Taiwan Relations Act de 1979, um importante ponto de discórdia nas relações EUA-China. Washington adere à política de “Uma Só China”, que estipula que existe apenas uma China, incluindo Taiwan. No entanto, não definiu o que significa “Uma Só China” e não se posicionou sobre a questão da soberania de Taiwan. O Taiwan Relations Act estipula que Washington fornecerá a Taiwan todos os meios para se defender contra um ataque da China, mas esta lei não compromete os Estados Unidos com uma intervenção militar em Taiwan em caso de ataque: esta é a ambiguidade estratégica defendida consistentemente pelo governo americano..A China, cujo crescimento económico depende da sua participação no comércio internacional, pode dar-se ao luxo de provocar uma crise internacional sem prejudicar a sua própria população? Obviamente que não. É por isso que se pode imaginar uma estratégia gradual - assédio marítimo e aéreo, seguido de um bloqueio e, finalmente, de um desembarque na ilha, em vez de uma invasão frontal que acarretaria elevados custos humanos, grandes danos económicos e perigosos riscos políticos. Um conflito deste tipo teria custos devastadores para a economia e para a população chinesas. No entanto, convém não esquecer que, para Xi Jinping, a política tem precedência sobre as considerações económicas e humanas.Depois de Deng Xiaoping, que nunca foi oficialmente o número um, sucederam-lhe dois presidentes, Jiang Zemin e Hu Jintao, que mantiveram a sua linha política. O que diferencia Xi Jinping? Difere marcadamente dos seus antecessores em vários pontos: Centralização do poder: pôs fim à liderança coletiva estabelecida por Deng Xiaoping para evitar os excessos do maoísmo. Ideologicamente, promove a sua própria ideologia, que combina os princípios marxistas-leninistas com o nacionalismo anti-imperialista. Economicamente, inverte as prioridades, favorecendo o sector público em detrimento da iniciativa privada.O facto de Xi ser filho de um guerrilheiro comunista que combateu ao lado de Mao Tsé-Tung tem alguma relevância para o prestígio e liderança de Xi?Xi pertence de facto à categoria dos “príncipes vermelhos” (filhos dos fundadores da República Popular da China), o que lhe confere uma legitimidade ideológica singular que Jiang Zemin e Hu Jintao não possuíam. Contudo, há outro aspeto nesta linhagem. O seu pai sofreu com as purgas de Mao e foi preso durante a Revolução Cultural, tendo ele próprio sido enviado para o campo durante vários anos para reeducação, experiência que o marcou profundamente. É razoável supor que o seu desejo de vingança pelas humilhações sofridas pelo seu país no século XIX também expresse a sua vontade de restaurar a honra da sua família e do seu pai através do seu próprio sucesso.Qual a importância do chamado século da humilhação para a China e para o nacionalismo chinês?O conceito do “século da humilhação” (1839-1949) continua a ser central na construção do nacionalismo chinês atual, servindo de base narrativa para a legitimidade do Partido Comunista Chinês (PCC). Os principais acontecimentos incluem as Guerras do Ópio, a perda de Hong Kong, a Guerra Sino-Japonesa de 1894-1895, a Revolta dos Boxers (1900) e a invasão japonesa (1931-1945), que marcaram o colapso da dinastia Qing e da República da China. Explorada pelo PCC desde Mao, esta narrativa alimenta um nacionalismo de vitimização que cultiva a busca pelo poder e a desconfiança em relação ao Ocidente, sendo 1949 a vitória sobre o imperialismo. Sob a liderança de Xi Jinping, esta prática está omnipresente na educação, nos museus e na propaganda, com o objetivo de justificar prioridades atuais como Taiwan ou o Mar do Sul da China, mobilizando a opinião pública contra qualquer atitude de fraqueza ou interferência estrangeira.A China ainda é comunista?Não, a China não é um país comunista no sentido clássico marxista-leninista (economia planificada, abolição da propriedade privada, luta de classes). É um capitalismo de Estado autoritário, mesmo que as autoridades o apresentem como “socialismo com características chinesas”, que, segundo a teoria marxista, acabará por conduzir ao comunismo. O “Pensamento de Xi Jinping para uma Nova Era”, agora consagrado na Constituição, assenta em duas componentes: o leninismo, que impõe o monopólio político do Partido, e a exploração da herança confucionista, que alimenta o nacionalismo ao exaltar uma China engrandecida pela sua civilização milenar. O hipercapitalismo que impulsionou o crescimento chinês não conduziu ao sonho comunista de uma sociedade sem classes; muito pelo contrário. O fracasso mais retumbante do regime é a extensão das desigualdades geradas por uma forma de capitalismo que se revelou incapaz de regular. O país vive uma dupla linha de fratura: por um lado, entre cidades e zonas rurais e, por outro, entre a pobreza extrema e os novos-ricos nas zonas urbanas. 1% da população detém quase 35% da riqueza nacional, enquanto, inversamente, os 25% mais pobres detêm apenas 1%..A atual aliança com a Rússia é ilógica numa perspetiva histórica?É certo que os dois países viveram ruturas e profundas divergências durante o século XX (o conflito fronteiriço de 1969, a rivalidade ideológica sino-soviética), mas agora os interesses convergentes prevalecem sobre as suas diferenças e rivalidades, particularmente na Ásia Central. A sua “amizade ilimitada” assenta numa convergência ideológica e pragmática fundamentalmente anti-ocidental, fortalecida pela luta contra a hegemonia americana desencadeada por Trump e contra as sanções impostas à Rússia.O que pensa das recentes declarações da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre um possível apoio a Taiwan em caso de guerra?Estas declarações marcam uma viragem arriscada na posição do Japão em relação a Taiwan, descrevendo um ataque chinês como uma “ameaça existencial” que potencialmente justificaria a “defesa coletiva legítima”. Isto reflete o nacionalismo descomplexado desta discípula do antigo primeiro-ministro Abe e provocou a fúria de Pequim sem qualquer apoio real de Washington. Isto reflete uma certa evolução no Japão, onde alguns querem ultrapassar a ambiguidade que tem prevalecido até agora e ambicionam um “Japão normal” com uma defesa proativa. Parece-me que estas declarações não obtiveram uma aprovação generalizada no Japão, nem mesmo nos Estados Unidos e noutros países ocidentais.Dada a sua dimensão, população e história, a China necessita de um centro político forte e dominante, ou poderá um dia evoluir para uma orientação mais liberal?Para o futuro, podem ser imaginados três cenários principais: democratização gradual, mudança abrupta de regime e a manutenção do status quo. O primeiro, irrealista, pode ser descartado de antemão, porque a democratização ao estilo ocidental é completamente estranha à história e cultura chinesas, tanto mais que a vasta extensão da China, a sua população de 1,41 mil milhões e a sua história milenar de centralização imperial exigem um centro político forte. O segundo é o de uma crise económica, financeira ou social súbita que leve ao colapso do regime; na verdade, o controlo do PCC é tal que nada parece prenunciar hoje uma tal crise, apesar das previsões alarmistas de alguns. O terceiro e mais provável cenário é o da manutenção do status quo, mas, a longo prazo, poderá surgir um outro caminho para escapar ao dilema "status quo versus colapso": pode imaginar-se que, em caso de crise violenta, e para evitar o caos ou uma guerra civil, os reformistas poderiam tomar o poder e oferecer concessões à oposição, adotando, por exemplo, o núcleo do modelo singapurense. O notável sucesso da Cidade-Estado que fascina Pequim assenta em vários valores-chave que atraem a China: a eficiência económica combinada com uma forma de socialismo, um culto da meritocracia, a ética confucionista e a escolha da "asianidade" em detrimento dos valores ocidentais. O ponto crucial que os líderes chineses retiram da trajetória de Singapura é que é possível uma expansão económica notável sem a democratização ao estilo ocidental.