Pedro Sánchez com Xi Jinping. Primeiro-ministro espanhol fez a quarta visita à China em quatro anos.
Pedro Sánchez com Xi Jinping. Primeiro-ministro espanhol fez a quarta visita à China em quatro anos.FOTO: DR/X/Pedro Sánchez
Internacional

Xi Jinping alerta contra a “lei da selva” e propõe quatro pontos para a paz no Médio Oriente

Presidente chinês recebeu o primeiro-ministro espanhol e, numa reunião separada, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi.
Susana Salvador
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