Xi e Kim empenhados em reforçar os laços entre a China e a Coreia do Norte

Numa rara visita a Pyongyang, o presidente chinês, Xi Jinping e o seu homólogo norte-coreano, Kim Jong-un, reforçaram esta segunda-feira, 8 de junho, o seu empenho em aprofundar a cooperação entre os dois países.De acordo com vários analistas, era esperado que Xi usasse esta visita para firmar a predominância da relação entre os dois países nas suas conversações com Kim Jong-un, tendo em conta a aproximação entre Pyongyang e Moscovo nos últimos anos e a possibilidade de uma nova tentativa dos EUA de se abrirem à Coreia do Norte.Após uma cimeira entre os dois líderes ao final do dia, Xi Jinping expressou a disponibilidade da China para expandir a cooperação entre Pequim e Pyongyang em várias áreas, incluindo comércio, agricultura, construção e tecnologia.De acordo com a emissora estatal chinesa CCTV, o presidente chinês afirmou que os dois países devem reforçar a cooperação estratégica e salvaguardar firmemente as respetivas soberanias e interesses de segurança.Kim, por seu turno, segundo a mesma fonte, declarou que a visita de Xi - a primeira do líder chinês em sete anos - “demonstra claramente o quão inquebrável” é a relação entre a Coreia do Norte e a China, acrescentando que a consolidação de uma nova era de amizade entre os dois países é a “escolha estratégica imutável” de Pyongyang..Kim Jong-un entra na China de comboio para assistir a desfile militar com Xi e Putin