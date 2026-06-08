Kim Jong Un, líder da Coreia do Norte.
Kim Jong Un, líder da Coreia do Norte.EPA/KCNA
Internacional

Xi e Kim empenhados em reforçar os laços entre a China e a Coreia do Norte

Presidente chinês aproveitou a sua primeira visita a Pyongyang em sete anos para mostrar a disponibilidade de Pequim para expandir a cooperação entre os dois países em várias áreas.
Ana Meireles
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