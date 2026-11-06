Vsevolod Chentsov: “Devemos evitar qualquer situação em que a Ucrânia é discutida sem a nossa participação”

Qual acredita ser a data realista para a adesão à UE?

Neste momento, encontramo-nos numa fase já bastante avançada. Abrimos quatro dos seis grupos de negociações e realizámos o chamado processo de front-loading [preparação antecipada]. Aproveitámos este período, em que o processo político estava bloqueado, para nos prepararmos para as negociações. Penso que é bastante realista abrir os dois grupos restantes no final do ano. Entretanto, já começámos a trabalhar nas matérias abrangidas pelos seis grupos temáticos. Adotámos o nosso programa nacional de adaptação da legislação ao acervo comunitário [legislação da UE]. De acordo com os nossos planos, pretendemos concluir esta parte legislativa, mais ou menos, nos próximos 16 meses. Refiro-me à parte legislativa. É também muito importante obter o chamado IBAR, o relatório de avaliação dos parâmetros de referência intercalares para o grupo 1. Peço desculpa por este jargão da UE, mas diz respeito aos capítulos respeitantes ao Estado de direito, à reforma anticorrupção, às autoridades de aplicação da lei e à reforma e construção institucional. Este agrupamento é o primeiro a ser aberto e o último a ser encerrado. Quando o país candidato recebe esta avaliação, torna-se possível começar a encerrar capítulos e grupos. O nosso objetivo é obter este relatório na primavera do próximo ano. A ideia é continuarmos a trabalhar na legislação e, assim que atingirmos a maturidade nos temas e capítulos relevantes, começarmos a encerrá-los. Se conseguirmos aprovar toda a legislação necessária durante o próximo ano, então, em 2028, poderemos encerrar muitos grupos e concluir o tratado. O tempo que os Estados-membros levarão a ratificá-lo dependerá da situação. Como sabe, no próximo ano haverá eleições em vários Estados-membros, não em Portugal, tanto quanto sei, mas em França e na Polónia. Por isso, temos de fazer tudo o que está ao nosso alcance e, depois, garantir que os Estados-membros apoiam o tratado de adesão. Este é o plano.

Caso as eleições em França ponham em causa o futuro da UE como a conhecemos e, naturalmente, o seu apoio à Ucrânia, Kiev tem um plano B?

Estamos disponíveis para dialogar com qualquer parceiro, qualquer governo e qualquer força política, a fim de garantir uma compreensão comum dos benefícios do alargamento e de ter a Ucrânia na UE. E os benefícios são muitos. É certo que há questões que têm de ser discutidas. A agricultura, por exemplo, é um tema sensível para a França e para algumas grandes potências agrícolas. Mas estamos abertos ao diálogo, e existem instrumentos para resolver essas questões, como períodos transitórios e cláusulas de adesão ou de exclusão facultativas. A minha convicção pessoal é que a UE é uma conquista valiosa para qualquer Estado-membro, pois confere-lhe poder acrescido. Em conjunto, os Estados-membros, incluindo a França e a Alemanha, são muito mais fortes, sobretudo quando falamos de concorrência e de cooperação com grandes potências comerciais como os Estados Unidos ou a China. Só juntos é que os Estados-membros podem criar esta paridade.

A Hungria continua a bloquear a abertura das negociações, agora dos grupos 4 e 5. Kiev tem uma política para resta- belecer as relações com a Hungria, bem como com outros países, como a Polónia, onde a história e os ressentimentos se entrecruzam?

Não creio que seja correto descrever o atual estado de coisas com a Hungria como um bloqueio. É verdade que, no passado, sobretudo no tempo da política do governo anterior, a Hungria bloqueou o processo durante muitos meses. Conseguimos abrir uma nova página nas nossas relações. Alguns Estados-membros, incluindo a Hungria, precisam agora de um pouco mais de tempo para analisar as questões, uma vez que os grupos 4 e 5 dizem respeito, entre outros temas, aos transportes e à agricultura. Mas estamos a trabalhar com eles, tal como com qualquer Estado-membro interessado em debater quaisquer questões. Como referi, o nosso plano é abrir todos os grupos até ao final do ano. Assim, estaremos preparados para abrir os grupos 4 e 5 em dezembro.

O seu presidente tentou várias abordagens com os Estados Unidos, uma das quais, por exemplo, a “paz através da força”, para garantir o seu apoio decisivo. No entanto, Trump inclina-se periodicamente para o lado da Rússia. Como se pode evitar um novo acordo de Ialta, como referido por Zelensky, e alcançar uma paz justa?

O que significa um novo Ialta? Significa uma divisão do mundo. Portanto, devemos, sem dúvida, evitar qualquer situação em que a Ucrânia seja discutida sem a nossa participação. Isso é certo. A Ucrânia conseguiu construir, do zero, a sua personalidade internacional e a sua relevância. Já não dependemos exclusivamente do apoio internacional, como acontecia há apenas quatro anos. Temos agora esta capacidade de ação, e isso é o mais importante. É uma garantia da nossa independência: somos capazes de fazer as coisas por nós próprios. Claro que continuamos a precisar de apoio, como qualquer país. Não existe nenhum país no mundo totalmente independente e autossuficiente em matéria de segurança internacional. Mas conseguimos construir uma parceria sólida com a União Europeia e os seus Estados-membros, incluindo Portugal. Desenvolvemos tecnologias únicas e estamos abertos a aprofundar esta cooperação, nomeadamente no domínio dos drones e das tecnologias antidrone. É verdade que a Rússia também tem o seu círculo de aliados e tenta desenvolver novos produtos. Neste momento, estamos sob forte pressão por causa dos drones a jato. Mas, sempre que surge uma nova ameaça, temos conseguido encontrar uma solução. Somos também capazes de desenvolver as nossas próprias capacidades, a nossa resiliência mental e a nossa capacidade de ataque em profundidade. Este é o único caminho para alcançar a paz: sermos capazes de reagir, para que a Rússia tenha interesse em pôr fim a esta guerra. Caso contrário, enfrentará consequências.

Tomou posse no verão, após protestos de rua que exigiam o regresso do popular ministro Mykhailo Fedorov. Como pode um país levar a cabo reformas e manter os seus padrões de democracia e Estado de direito em tempo de guerra e sob lei marcial?

É extremamente difícil, inclusive fisicamente, porque podemos preparar uma lei excelente e o parlamento não conseguir votá-la devido aos constantes ataques com mísseis balísticos e drones, como aconteceu há alguns meses. O nosso parlamento conseguiu aprovar apenas algumas leis. Trata-se também de encontrar o equilíbrio certo, sobretudo no que respeita ao Estado de direito, ao setor da segurança e às autoridades de aplicação da lei. É preciso preparar e lançar as reformas e, ao mesmo tempo, manter o sistema estável, sem comprometer a capacidade de defender o país e limitando o risco. Porque não se trata apenas de o exército russo bombardear a Ucrânia: trata-se também de sabotagem, de subversão, de ataques informáticos e de propaganda. Precisamos, por isso, de ser capazes de nos defender e, ao mesmo tempo, de manter o nível necessário de integridade das nossas instituições democráticas.