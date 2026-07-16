“O alargamento da UE é a melhor ferramenta para a segurança e a prosperidade no nosso continente”
FOTO: Gerardo Santos
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“O alargamento da UE é a melhor ferramenta para a segurança e a prosperidade no nosso continente”

A Irlanda assumiu no dia 1 a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. O DN foi falar com a embaixadora irlandesa em Lisboa, Alma Ní Choigligh, sobre os desafios para os próximos seis meses.
Helena Tecedeiro
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