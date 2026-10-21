Violência nas ruas. Macron critica Trump e outros líderes estrangeiros que fazem campanha às custas da França

O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu que não há "ingerência estrangeira" nos protestos que terminaram em violência no fim de semana, mas criticou "comentários inaceitáveis, além de estúpidos" de muitas pessoas, "incluindo dirigentes estrangeiros".

Questionado pelos jornalistas no Qatar se estava a falar do presidente norte-americano, Donald Trump, Macron respondeu: "entre outros".

"Nestes momentos, vê-se quem ama a França e quem não a ama", acrescentou, sendo novamente questionado se estava a falar de Trump, segundo o relato do Le Monde. "É forçoso constatar", respondeu.

"Quando vejo líderes que estão no meio de campanhas, na região ou do outro lado do Atlântico, que, por vezes com credulidade, repercutem alegações geradas por inteligência artificial ou propagam narrativas que certos grupos claramente querem difundir sobre o que aconteceu em França, percebo que estão a fazer campanha à nossa custa", referiu, dizendo que "não precisamos disso".

Macron falava especificamente da manipulação com imagens geradas por inteligência artificial além de "pessoas que explicaram [que a França] tinha sido invadida por hordas de migrantes e islamistas, o que é totalmente falso".

Trump escreveu na Truth Social, nos últimos dias, que a França estava a arder. "A imigração de pessoas de um mundo completamente diferente, pessoas com ódio no coração, destruiu aquele que já foi um grande país. Fechem as fronteiras e retomem o controlo, antes que seja tarde demais", indicou.

Noutra mensagem, disse aos norte-americanos que se queriam compreender o que estava em causa nas eleições intercalares de novembro nos EUA bastava olhar para França - "uma nação outrora grandiosa que está a ser conquistada, saqueada e reduzida a cinzas por migrantes, jihadistas e comunistas que odeiam o cristianismo e a própria civilização ocidental".

"Quando virem torres de igrejas em chamas e incêndios descontrolados em França, lembrem-se: é ISTO que os democratas [Trump fala em "dumocrats", fazendo um trocadilho com a palavra "dumb", burro] radicais querem fazer com a AMÉRICA", acrescenta.